Serdar Ortaç hastaneye mi kaldırıldı? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi - Son Dakika
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Serdar Ortaç hastaneye mi kaldırıldı? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi

Serdar Ortaç hastaneye mi kaldırıldı? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi
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Serdar Ortaç'ın etkinliğe katılmamasıyla ilgili açıklama yapan Karma6 grubu, ünlü şarkıcının rahatsızlanarak hastanede olduğunu söyledi. Ortaç ise sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada normal tedavisi nedeniyle hastanede bulunduğunu belirtti.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçının etkinlikte yer almaması üzerine sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Serdar Ortaç'ın katılması beklenen etkinlik öncesi konuşan Karma6 grubu üyeleri, ünlü şarkıcının rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduğunu ifade etti.

Serdar Ortaç hastaneye mi kaldırıldı? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi

Karma6 grubu üyeleri, "Serdar Bey normalde bugün bizlerle birlikte olacaktı. Ufak bir rahatsızlığı olduğu için hastanede. O da çok isterdi burada olmayı. Şu an durumu gayet iyi" açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaların ardından Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlerin ardından yaptığı açıklamada rutin tedavisi nedeniyle hastanede bulunduğunu belirtti.

Serdar Ortaç hastaneye mi kaldırıldı? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi

" HİÇBİR ŞEYİM YOK "

Ortaç, "Hastaneye falan kaldırılmadım, normal tedavim olduğu için hastanedeydim. O yüzden gidemedim açılışlarına, hiçbir şeyim yok yani" ifadelerini kullandı.

MS hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Serdar Ortaç, daha önce yaptığı açıklamalarda sağlık sorunları nedeniyle zorlandığını dile getirmişti. Ünlü sanatçı, ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle hastanede yaklaşık 30 gün tedavi gördüğünü ve toparlanma sürecinde olduğunu söylemişti.

Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç hastaneye mi kaldırıldı? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zeki Berrak Zeki Berrak:
    Ünlü mü???? 0 0 Yanıtla
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