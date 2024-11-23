Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti

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Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Serdar Ortaç, ev hapsinde geçirdiği günlerde sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Sık sık geçmişe dair duyduğu özlemi anlatan fotoğraflar paylaşıp, açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, "Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Şöhret olmasaydım ne kumarı bilecektim, ne başka bir şey..." dedi.

'KEŞKE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLSAYDIM'

Uzun uzun açıklamalar yapan ünlü popçu, sözlerini şöyle sürdürdü; " Bilkent Üniversitesi'ni kazandım, oraya gittim. Üniversiteyi bitirmedim, döndüm. Üniversiteyi bitirseydim, meslek sahibi olup İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım başıma hiçbir şey gelmeyecekti.

Ne kumarı bilecektim, ne başka bir şey... Zaten başka bir şeyim yok. İçkim de artık bitti, sigarayı da bıraktım. Fark etmez yani bunların hiçbiri olmayacaktı.

Huzurlu, güzel bir evlilik yapacaktım. Çocuklarıma bakacaktım, emekli olup Allah katına çıkacaktım. Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Bunların hepsinde hata benim tabii. Böyle yazılmış, rabbim böyle karar vermiş. Öbür türlü 3 bin tane şarkı da olmayacaktı."