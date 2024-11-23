Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti - Son Dakika
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Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti

Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti

Serdar Ortaç, ev hapsinde geçirdiği günlerde sosyal medyadan paylaşımlar yaparak, yaşadığı pişmanlıkları anlattı. Ünlü şarkıcı, 'Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Şöhret olmasaydım ne kumarı bilecektim, ne başka bir şey...' dedi.

23.11.2024 09:10
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Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Serdar Ortaç, ev hapsinde geçirdiği günlerde sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Sık sık geçmişe dair duyduğu özlemi anlatan fotoğraflar paylaşıp, açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, "Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Şöhret olmasaydım ne kumarı bilecektim, ne başka bir şey..." dedi.

Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti

'KEŞKE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLSAYDIM'

Uzun uzun açıklamalar yapan ünlü popçu, sözlerini şöyle sürdürdü; " Bilkent Üniversitesi'ni kazandım, oraya gittim. Üniversiteyi bitirmedim, döndüm. Üniversiteyi bitirseydim, meslek sahibi olup İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım başıma hiçbir şey gelmeyecekti.

Serdar Ortaç, Huzurlu Bir Hayatı Keşke İngilizce Öğretmeni Olarak Geçirseydim Diyor

Ne kumarı bilecektim, ne başka bir şey... Zaten başka bir şeyim yok. İçkim de artık bitti, sigarayı da bıraktım. Fark etmez yani bunların hiçbiri olmayacaktı.

Huzurlu, güzel bir evlilik yapacaktım. Çocuklarıma bakacaktım, emekli olup Allah katına çıkacaktım. Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Bunların hepsinde hata benim tabii. Böyle yazılmış, rabbim böyle karar vermiş. Öbür türlü 3 bin tane şarkı da olmayacaktı."

Kültür Sanat, Serdar Ortaç, Magazin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Erginer:
    Sus artık 6 6 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    En azından içinden geldiği gibi dobra diğerleri gibi yapmacık değil almak isteyen bu sözlerden ders alabilir 11 0 Yanıtla
  • Mehmet Mekik:
    Haydi kodese 0 5 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    2000 şarkıda sanki bana mozartin bilmem kaçıncı senfonisi. binlerce dansöz varrrrr ...olmasa ne olur 0 5 Yanıtla
  • Alparslan:
    ülkedeki sorun burada zaten bu adam iyi niyetle kendisini kumar bitirdi diyor bu kumar nerelerde oyanmayor bu yüklü kumaş partileri sadece yurtdışı değil anlasilan 1 0 Yanıtla
  • Uğur Tatlı:
    Hiç kusura bakma bugün bu durumda olduğun için böyle konuşuyorsun.Su an bol paran olsaydı yine aynı hatları yerdin. bir de " rabbim böyle istemiş" küstahlığı da ayrı konu. 0 0 Yanıtla
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