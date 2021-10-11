Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahneye çıktı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen yakın dostu Mehmet Ali Erbil hakkında da konuştu. Dostuna destek veren ünlü sanatçı, "Mehmet Ali Erbil kimseyi taciz etmez. Şaşırdım valla" ifadelerini kullandı.

ANNESİNİN "SARIŞINLARDAN UZAK DUR" SÖZLERİ HATIRLATILDI

Aşk hayatıyla ilgili gelen sorulara "Aşk varsa yolla" diyerek esprili bir yanıt veren Ortaç'a annesinin "Sarışınlardan uzak dur" sözleri hatırlatıldı. Bunun üzerine ünlü sanatçı ise "Annem esmerlerden seçmemi istemişti. Annem hep öyle söylüyor. Annemi dinlemedim evde kaldım" diyerek herkesi güldürdü.

EN SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava'daki üçüncü konserine "Mesafe" şarkısıyla çıktı. Ünlü sanatçı en sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı. "Karabiberim, Ben Adam Olmam, Sana Değmez ve Poşet" gibi birçok hit şarkısını seslendiren Ortaç, konser boyunca hayranlarını hem şarkılarıyla eğlendirdi hem de ara ara yaptığı samimi sohbetiyle güldürdü.