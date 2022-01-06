Seren Serengil'den eski eşi Yaşar İpek'e olay sözler!

Yaşar İpek ile Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İpek, "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" diyerek aşk iddiasını yalanladı.

YORUMU OLAY OLDU

Yaşar İpek ile Ebru Gündeş iddiası sonrası İpek'in eski eşi Seren Serengil'den flaş açıklama geldi. Söylemezsem Olmaz programında bu aşk iddiasından bahsedilirken Serengil, eski kocasının adını anmadan olay bir yorumda bulundu.

"FAKİR BİRİSİNE BAKMAZ"

Seren Serengil konuya ilişkin "Ebru Gündeş'in böyle fakir birisinin, parasız pulsuz birisiyle haberi çıkınca hiç inanmıyorum. Ebru bakmaz eskiden bakıyordu" dedi.

"GÜNDEME GETİRMEK İÇİN..."

Seren Serengil diğer yorumunda ise "Bazen de bazı aşk haberleri insanları gündeme getirmek için yayılıyor sonradan da yalanlanıyor" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil ve Yaşar İpek evliliği olaylı bitmişti. 2020'de boşanan çiftten Serengil, İpek'in kendisini darp ettiğini söyleyip videolar yayınlamıştı.