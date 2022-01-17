Seren Serengil'den şarkıcı Gülşen'e şok sözler!

Şarkıcı Gülşen, önceki akşam Cahide'de sahne aldı. Sahneye New Arrivals imzalı transparan bir elbiseyle çıkan Gülşen, kıyafet konusundaki iddiasını sürdürdü.

TRANSPARAN TERCİHİ OLAY OLDU

Sahnede transparan tercih eden ve kalça dansıyla da dikkat çeken Gülşen pozlarını paylaşarak "Sahneden inmek çok zor geldi. Yeniden buluşmak üzere. Sizi çok seviyorum. Bu kadar sevildiğim için de çoook şanslıyım" dedi.

"STRİPTİZ KIYAFETİ GİBİ

Seren Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzzet Yıldızhan'ın "Sahnede de külot giymeyin ama ya" sözlerine gönderme yaparak Gülşen'i eleştirdi. Eleştirisinde Serengil şunları söyledi:

"Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot sütyen, olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız."