Seren Serengil, Kadir Doğulu tarafından aldatıldığını ileri sürdüğü Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti - Son Dakika
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Seren Serengil, Kadir Doğulu tarafından aldatıldığını ileri sürdüğü Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti

02.01.2023 16:59

Seren Serengil, daha önce eşi Kadir Doğulu tarafından ihanete uğradığını iddia ettiği Neslihan Atagül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, "Neslihan sen çok özel bir kızsın ne olur" yorumunu yaptı.

Uzun bir süredir Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile yasak aşk yaşadığını ileri süren Seren Serengil, Neslihan Atagül'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşıma sessiz kalamadı.

"NESLİHAN ÖZEL BİR KIZSIN NE OLUR"

13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Neslihan Atagül, "Böyle bir gece" notunu düştü. Atagül'ün ihanete uğradığını ileri süren Seren Serengil ise paylaşıma "Neslihan sen çok özel bir kızsın ne olur" yorumunu yaparak kalp emojisi koydu.

Seren Serengil'den aldatıldığını ileri sürdüğü Neslihan Atagül'e dikkat çeken yorum

SERENGİL: NESLİHAN, KADİR'İN BU KIZLA OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, yayında Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ilişkisi hakkında uzun uzun konuşmuştu. Bir hafta önce de ikili hakkında çıkan ihanet iddiasıyla ilgili konuşan Serengil, ilişkide 2. kadın olarak gösterilen Serra Arıtürk ile geçtiğimiz aylarda yaptığı bir konuşmayı anlatmıştı. Arıtürk'ün yasak aşk iddiasını yalanladığını söyleyen Serengil, "Kadir'in adının çıktığı kız bizim de arkadaşımız. Onunla konuştum. Neslihan, Kadir'in bu kızla birlikte olduğunu öğrenmiş ve büyük olaylar çıkmış. Kadir ve Serra aynı yapım şirketinde oldukları için bütün yaz bir aradalarmış. Neslihan film çektiği için yokmuş. Kadir şu an Serra ile asla görüşmüyormuş. Sanırım Neslihan yasaklamış. Dini nikah olmadığını ve arkadaş olarak her gün beraber olduklarını söyledi" demişti.

Seren Serengil'den aldatıldığını ileri sürdüğü Neslihan Atagül'e dikkat çeken yorum
Seren Serengil'den aldatıldığını ileri sürdüğü Neslihan Atagül'e dikkat çeken yorum
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk
YORUMLAR (1)
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Neslihan Atagül, Seren Serengil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil, Kadir Doğulu tarafından aldatıldığını ileri sürdüğü Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti - Son Dakika


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