Ailesi enkaz altında kaldı! Seren Serengil'in sevgilisi gözyaşları içinde yardım istedi

Felaketten saatler sonra enkazdan çıkartıldı, ilk isteği bakın ne oldu

Türkiye canının derdinde onlar ise fırsatçılık! Yaptıkları zam vicdanları sızlattı

Kahramanmaraş'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilirken çok sayıda bina yıkıldı. Yorumcu ve şarkıcı Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldı.

"BİNADA KAPILAR SIKIŞMIŞ ÇIKAMIYORLAR"

Sabah sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi binada sıkışmış, telefonlar çalışmıyor, havaalanı kapalı... Ulaşamıyoruz. Binada kapılar sıkışmış çıkamıyorlar. Yardım gönderebilir misiniz? Ayşe Fitnat Hanım Caddesi, Benan Apartmanı, Hatay" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Instagram hesabından gözyaşları içinde bir video yayınlayarak yardım isteyen Tohma ise "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Acilen çevre illerden destek istiyoruz. Lütfen... AFAD, belediyeler, valilikler lütfen... Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyorlar. Destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.