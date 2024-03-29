Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu destekleyeceğini duyurdu

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Seren Serengil, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini ilan etti.

"ŞEHRİMDE ÖZGÜR VE HUZUR İSTİYORUM"

Instagram hesabından Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Serengil, "Haydi güzel bir haber vereyim size... 2027 Avrupa oyunları İstanbul'umuzda olacak, inşallah o tarihe kadar Suriyelilerin ve tüm İstanbul çehresini bozabilecek her şey İstanbul'u terk eder... İstanbul medeniyetler şehridir, dünyanın merkezidir. 2027'ye kadar harika bir İstanbul için hep beraber el ele verip İstanbul'un güzelliğini gölgeleyen her şeyden güzel şehrimizi arındırma vakti gelmedi mi? Ben köpekleri öldüren, toplatan, zehirleten bir zihniyeti istemiyorum, hayvanlara haram gözle bakan garip düzeni istemiyorum. Ben artık şehrimde özgür yaşamak, hayvanlara zulüm eden belediye personellerin görmek istemiyorum. Huzur istiyorum" dedi.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN RAKİBİ YOK, KESİNLİKLE KAZANACAK"

Daha sonra "Sanatçı arkadaşlarımı menfaatlerini bir kenara bırakıp omurgalı olmaya davet ediyorum... Oyum Ekrem İmamoğlu'na bak ben ne rahat söylüyorum çünkü kişiliğim var herkesten aynısını bekliyorum" notuyla bir video yayınlayan Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Ben İstanbul'da büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için kişilikli olduğum için yurdumu sevdiğim için. Bir dizi ve konser için memleketimi satmayacağım için...Hayvanlara son senelerde yapılan zulmü gördüğüm için bunu savunan kişilere oyumu vermeyeceğim. Ödün veren sanatçı arkadaşlarım adına çok üzülüyorum. Bana her zaman 'Atatürk'ün çocuğu ol ve ona gölge düşürenlerin karşısında dur' dediler. Ben Ekrem İmamoğlu'nu tanımıyorum ama çok yakışıyor. Çok başarılı ve beyefendi biri. Rakibinin de olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle kazanacağını biliyorum."