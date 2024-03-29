Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu - Son Dakika
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Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu

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Son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, yayınladığı videoda "Sanatçı arkadaşlarımı menfaatlerini bir kenara bırakıp omurgalı olmaya davet ediyorum. Oyum Ekrem İmamoğlu'na. Rakibi yok, kazanacak" dedi.

29.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:17
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Seren Serengil, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini ilan etti.

"ŞEHRİMDE ÖZGÜR VE HUZUR İSTİYORUM"

Instagram hesabından Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Serengil, "Haydi güzel bir haber vereyim size... 2027 Avrupa oyunları İstanbul'umuzda olacak, inşallah o tarihe kadar Suriyelilerin ve tüm İstanbul çehresini bozabilecek her şey İstanbul'u terk eder... İstanbul medeniyetler şehridir, dünyanın merkezidir. 2027'ye kadar harika bir İstanbul için hep beraber el ele verip İstanbul'un güzelliğini gölgeleyen her şeyden güzel şehrimizi arındırma vakti gelmedi mi? Ben köpekleri öldüren, toplatan, zehirleten bir zihniyeti istemiyorum, hayvanlara haram gözle bakan garip düzeni istemiyorum. Ben artık şehrimde özgür yaşamak, hayvanlara zulüm eden belediye personellerin görmek istemiyorum. Huzur istiyorum" dedi.

Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu

"EKREM İMAMOĞLU'NUN RAKİBİ YOK, KESİNLİKLE KAZANACAK"

Daha sonra "Sanatçı arkadaşlarımı menfaatlerini bir kenara bırakıp omurgalı olmaya davet ediyorum... Oyum Ekrem İmamoğlu'na bak ben ne rahat söylüyorum çünkü kişiliğim var herkesten aynısını bekliyorum" notuyla bir video yayınlayan Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Ben İstanbul'da büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için kişilikli olduğum için yurdumu sevdiğim için. Bir dizi ve konser için memleketimi satmayacağım için...Hayvanlara son senelerde yapılan zulmü gördüğüm için bunu savunan kişilere oyumu vermeyeceğim. Ödün veren sanatçı arkadaşlarım adına çok üzülüyorum. Bana her zaman 'Atatürk'ün çocuğu ol ve ona gölge düşürenlerin karşısında dur' dediler. Ben Ekrem İmamoğlu'nu tanımıyorum ama çok yakışıyor. Çok başarılı ve beyefendi biri. Rakibinin de olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle kazanacağını biliyorum."

Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu destekleyeceğini duyurdu

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Son Dakika Magazin Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Abuzer Kadayıf: Bende Hande Demirel’i destekliyorum o anlamıştır konuyu 44 2 Yanıtla
  • ömer özdaş: Yaz konser işin tamam 37 2 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Çok önemli bi haber 26 3 Yanıtla
  • H celik: Çok hizmet aldı normal desteklemesi 27 1 Yanıtla
  • ferhat eser: müthişsin seren hanım süper 4 21 Yanıtla
  • Mesut Yıldız: Çok saçma ne alakası var her insan bir değil olaylar yine devam eder bunun başkanla alakası yok maalesef 15 4 Yanıtla
  • Sedat Gün: Gerçekten ikinizin de karakteri aynı.. 16 0 Yanıtla
  • Osman A: He he tamm tamm sensin.Seni kim destekliyor acaba.Sizin gibilerin ekranlara bile çıkmaması gerekir. 14 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek: bu bir ara yaşlanmamış mi di 10 0 Yanıtla
  • Reyyan: herkesten açık olmasını bekliyorum diyor da oylar gizli veriliyor ya hani bu ne gövde gösterisi? herkesin oyu kendine, kime verdiğini söylemeyince cesaretiz olunmuyor seren hanım 7 2 Yanıtla
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