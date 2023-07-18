Seren Serengil çıldıracak! Annesi, Gülben Ergen'in paylaşımını beğendi - Son Dakika
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Seren Serengil çıldıracak! Annesi, Gülben Ergen'in paylaşımını beğendi

18.07.2023 10:32

Ezeli düşman olan Seren Serengil ve Gülben Ergen'in arasındaki gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı. Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil, Gülben Ergen'in paylaşımını beğenerek herkesi şaşkına çevirdi.

Yıllar önce yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seren Serengil ile Gülben Ergen'in dostlukları bitti ve ikili adeta birbirlerine düşman oldu. Seren Serengil'in annesi Nevin Serengil ise Gülben Ergen'in paylaşımını beğenerek herkesi şaşkına çevirdi.

BEĞENİYİ ÇEKTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nevin Serengil, Gülben Ergen'in bir paylaşımını beğendi. Serengil, kızına kızdıracak hamleyle kısa sürede sosyal medyada gündem olunca durumu fark ederek beğeniyi geri çekti. Seren Serengil'in annesinin hamlesine nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Seren Serengil'in annesi, Gülben Ergen'in paylaşımını beğendi
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Seren Serengil, Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil çıldıracak! Annesi, Gülben Ergen'in paylaşımını beğendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seren Serengil çıldıracak! Annesi, Gülben Ergen'in paylaşımını beğendi - Son Dakika
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