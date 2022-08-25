Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir - Son Dakika
Üye Girişi

Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir

25.08.2022 08:18

Ünlü sunucu Seren Serengil, sahnede bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyen Gülşen'e sert tepki gösterdi. Gülşen hakkında soruşturma başlatıldığı haberini paylaşan Serengil, "Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir. Ve bence öğrenmenin yaşı yok, din ve ahlak dersi alabilir" ifadelerini kullandı.

Şarkılarının yanı sıra konser kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen'in nisan ayında sahnede yaptığı bir konuşma gündem oldu. Sahnede bir kişiyi eleştiren Gülşen, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dedi. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İFADEYE ÇAĞRILACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

SERENGİL: AĞIR BİR İTHAM, DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ

Twitter gündeminde birinci sırada yer alan Gülşen'e bir tepki de Seren Serengil'den geldi. Gülşen hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenen Serengil, "Bir zahmet. Oraya din ve ahlak dersi alan pırıl pırıl kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı bir okuldur. Bugüne kadar sapık çıktığını hiç görmedim. Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir. Ve bence öğrenmenin yaşı yok, din ve ahlak dersi alabilir" dedi.

Seren Serengil, İmam hatipliler ilgili sözleri nedeniyle Gülşen'i hedef aldı: Derhal özür dilemeli
Seren Serengil, İmam hatipliler ilgili sözleri nedeniyle Gülşen'i hedef aldı: Derhal özür dilemeli
YORUMLAR
500
İmam hatip çıkışıyla Twitter'ın gündemine oturan Gülşen'e tepki yağıyor: Tutuklansın İmam hatip çıkışıyla Twitter'ın gündemine oturan Gülşen'e tepki yağıyor: Tutuklansın Gülşen'e Soruşturma Başlatıldı Gülşen'e Soruşturma Başlatıldı

Seren Serengil, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir - Son Dakika


Son Dakika
08:59 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, Twitter'da infial oluşturdu: Tutuklansın
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ses getiren talimat! AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan olağanüstü zirvede konuşulanlar ortaya çıktı
08:32 Yüksek Seçim Kurulu 53 personel alacak! İşte aranan şartlar...
08:30 Melih Gökçek, "Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz" diyen Şahan Gökbakar'a: Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır
08:18 Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir
07:35 Sağlık Bakanı Koca müjdeyi duyurmuştu! Aile hekimlerine yönelik yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
05:33 İstanbul'da yan yola uçan araç ağaca ok gibi saplandı: 5 kişi can verdi
04:27 Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki "8.şampiyonluk" yazısı Fenerbahçe'nin tepkisi çekti! Ardından "Hata" denilerek özür dilendi
03:24 Beşiktaş'ın İngiliz devinden transfer ettiği Dele Alli İstanbul'a ayak bastı!
03:13 İskoçya'daki temizlik işçileri düşük maaş aldıkları nedeniyle grev yapınca sokaklar çöplüğe döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 09:23:36. #1.13#
SON DAKİKA: Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement