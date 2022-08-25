Seren Serengil'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen'e sert tepki: Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir

Şarkılarının yanı sıra konser kıyafetleriyle adından söz ettiren Gülşen'in nisan ayında sahnede yaptığı bir konuşma gündem oldu. Sahnede bir kişiyi eleştiren Gülşen, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dedi. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İFADEYE ÇAĞRILACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

SERENGİL: AĞIR BİR İTHAM, DERHAL ÖZÜR DİLEMELİ

Twitter gündeminde birinci sırada yer alan Gülşen'e bir tepki de Seren Serengil'den geldi. Gülşen hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenen Serengil, "Bir zahmet. Oraya din ve ahlak dersi alan pırıl pırıl kardeşlerimizin, kız kardeşlerimizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı bir okuldur. Bugüne kadar sapık çıktığını hiç görmedim. Bu çok ağır bir ithamdır derhal özür dilemelidir. Ve bence öğrenmenin yaşı yok, din ve ahlak dersi alabilir" dedi.