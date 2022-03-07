Serenay Sarıkaya Hakkında Şok Gerçek! Aile Sırrı Ortaya Çıktı - Son Dakika

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile babası Mustafa Sarıkaya, kendisi henüz 7 yaşındayken boşanmışlar.

Babasız büyüyen Sarıkaya, bu durumun kendisinde travma yaratmadığını ifade etti.

"ANNEM BÜTÜN GÖREVLERİNİ FAZLASIYLA YERİNE GETİRDİ"

Sarıkaya bu konuda dair geçtiğimiz yıllarda şu açıklamayı yapmıştı:

"Annemle babam ayrıldıktan sonra annemle çok fazla ev değiştirdik, çok taşındık ama geriye baktığımda hiç öyle travmatik, kötü şeyler hatırlamıyorum. Annem belli bir zamandan sonra evin hem annesi hem babası olarak bütün görevlerini fazlasıyla yerine getirdi."

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Serenay Sarıkaya, Medcezir, Fİ, Lale Devri ve Peri Masalı gibi projelerde rol aldı.

SERENAY SARIKAYA ÖZEL HAYATI

1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır ve bekardır. Serenay Sarıkaya bugüne kadar Çağatay Ulusoy, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşadı.