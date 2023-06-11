Serenay Sarıkaya kayalıklarda cesur pozlar verdi

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapan Serenay Sarıkaya, yeni projeye başlamadan önce tatile çıktı. Kısa bir tatil molası veren güzel oyuncu tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

KAYALIKLARDA CESUR POZ

Bikinili paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden Serenay Sarıkaya, bu kez beyaz mayosuyla kayalıkları keşfe çıktı. Art arda pozlarını paylaşan güzel oyuncu "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" notunu düştü.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağarken Rıza Kocaoğlu'ndan esprili bir yorum geldi. Ünlü oyuncu kayalıklarda yalın ayak poz veren Sarıkaya'ya "Yanardağ tatili mi kral" yorumunu yaptı.

YENİ PROJE GELİYOR

Projeden projeye koşan Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" için kamera karşısına geçecek.