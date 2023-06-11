Serenay Sarıkaya kayalıklarda cesur pozlar verdi - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya kayalıklarda cesur pozlar verdi

11.06.2023 14:48

Aile dizisi sezon finali yapan Serenay Sarıkaya, tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz mayosuyla kayalıkları keşfe çıkan Sarıkaya'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağarken, Rıza Kocaoğlu esprili bir yorum yaptı. Sarıkaya, yeni projesi olan 'Kimler Geldi, Kimler Geçti' için Netflix'te kamera karşısına geçecek.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapan Serenay Sarıkaya, yeni projeye başlamadan önce tatile çıktı. Kısa bir tatil molası veren güzel oyuncu tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

KAYALIKLARDA CESUR POZ

Bikinili paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden Serenay Sarıkaya, bu kez beyaz mayosuyla kayalıkları keşfe çıktı. Art arda pozlarını paylaşan güzel oyuncu "Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor" notunu düştü.

Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Serenay Sarıkaya'nın bu paylaşımına beğeni ve yorum yağarken Rıza Kocaoğlu'ndan esprili bir yorum geldi. Ünlü oyuncu kayalıklarda yalın ayak poz veren Sarıkaya'ya "Yanardağ tatili mi kral" yorumunu yaptı.

Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi

YENİ PROJE GELİYOR

Projeden projeye koşan Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" için kamera karşısına geçecek.

Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi
Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi
Kayalıklarda bir güzel! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozlarına yenisini ekledi
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Serenay Sarıkaya, Yunanistan, Tatil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya kayalıklarda cesur pozlar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya kayalıklarda cesur pozlar verdi - Son Dakika
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