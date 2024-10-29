Serenay Sarıkaya, New York'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya, New York'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'na katıldı. Galada güzelliğiyle büyüleyen Sarıkaya, kıyafetiyle de çok konuşuldu. Sarıkaya'nın mayo kesim tarzı ve 'külot modası'na uygun kıyafet seçimi, beğeni yağmuruna tutuldu. Ayrıca, Sarıkaya'nın Hande Erçel'le olan samimiyeti de gözlerden kaçmadı.

29.10.2024 17:14
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Son zamanlarda Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta her yıldüzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'na katıldı. Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda bu kez Türk Film ve TV endüstrisinin uluslararası başarısı kutlandı.

Suzan Sabancı, Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e ödül verilen gecede Serenay Sarıkaya'nın mayo kesim tarzı oldukça konuşuldu. Kıyafetiyle galaya damgasını vuran Sarıkaya, daha önce de külot modasına uygun seçimleriyle çok konuşulmuştu. Sarıkaya, yine bu trendden vazgeçmeyerek "külot modasına devam" dedirtti.

Serenay Sarıkaya, New York'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu

Serenay Sarıkaya'nın davette ödül alan Hande Erçel'le samimi olması dikkatlerden kaçmadı. Bir zamanlar Kerem Bursin'le sevgili olan iki güzel kadının yakınlığı görenleri şaşırttı.

Sarıkaya'nın o çok konuşulan kıyafeti:

Serenay Sarıkaya, New York'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu
Serenay Sarıkaya, New York'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu
Serenay Sarıkaya, New York\'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu

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Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya, New York'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Adeta çölde bir vaha gibi. Yıldız özlemiyle yanıp kavrulan türkiyenin, tüm coğrafyadaki en güzel kadınlarından biri. Müthiş çekicilik. Başyapıt. 10 64 Yanıtla
  • Emin Erol:
    tanıştım çok yakından gördüm hiç güzel değil kuru bişey çok büyütüyor herkes 58 12 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Çağdaş,demokhratik,laik, özgür,moderen, türk kadını:-D 24 34 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    .... Çoook salladı ya, sarsıntı hala devam ediyo burda! 32 6 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bunun Neresi Ünlü ve güzel 19 4 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Ne kadar moderniz gıpta ile baktım ödülü haketmisler 8 12 Yanıtla
  • Behzat:
    seda ile Gülben ablalarıni geçti sanki. 17 3 Yanıtla
  • Alpi:
    O değilde Feroş yine kucakta birilerinin seviyor salıncağı 6 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    soyunmuş demiyoda 7 0 Yanıtla
  • Yücel Yetim:
    Modernlikten yıkılıyoruz, çağdaş Türk kadını. 0 1 Yanıtla
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