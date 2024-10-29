Serenay Sarıkaya, New York\'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu

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Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

Son zamanlarda Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta her yıldüzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'na katıldı. Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda bu kez Türk Film ve TV endüstrisinin uluslararası başarısı kutlandı.

Suzan Sabancı, Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e ödül verilen gecede Serenay Sarıkaya'nın mayo kesim tarzı oldukça konuşuldu. Kıyafetiyle galaya damgasını vuran Sarıkaya, daha önce de külot modasına uygun seçimleriyle çok konuşulmuştu. Sarıkaya, yine bu trendden vazgeçmeyerek "külot modasına devam" dedirtti.

Serenay Sarıkaya'nın davette ödül alan Hande Erçel'le samimi olması dikkatlerden kaçmadı. Bir zamanlar Kerem Bursin'le sevgili olan iki güzel kadının yakınlığı görenleri şaşırttı.

Sarıkaya'nın o çok konuşulan kıyafeti: