Tatil sezonunu açan oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz geldi, fiziği görenleri büyüledi

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapan Serenay Sarıkaya, yeni projeye başlamadan önce tatile çıktı. Kısa bir tatil arası veren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" için kamera karşısına çıkmadan tatile çıkan güzel oyuncu, sahilde siyah bikinisiyle verdiği pozunu paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

YENİ DİZİDE ROL ALACAK

Serenay Sarıkaya, Aile dizisinin ara vermesiyle Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizide rol alacak. Dizide Serenay Sarıkaya amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek. Ömer, Cem ve Sarp adlı 3 erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Cem'e Hakan Kurtaş, Sarp'a ise Ahmet Rıfat Şungar oynayacak.