Tatil sezonunu açan oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz geldi, fiziği görenleri büyüledi - Son Dakika
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Tatil sezonunu açan oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz geldi, fiziği görenleri büyüledi

Tatil sezonunu açan oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz geldi, fiziği görenleri büyüledi

06.06.2023 17:12

Başrol olduğu Aile dizisi sezon finali yapınca soluğu tatilde alan Serenay Sarıkaya'dan ilk tatil pozu geldi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından sahilde siyah bikinisiyle verdiği pozu yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapan Serenay Sarıkaya, yeni projeye başlamadan önce tatile çıktı. Kısa bir tatil arası veren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" için kamera karşısına çıkmadan tatile çıkan güzel oyuncu, sahilde siyah bikinisiyle verdiği pozunu paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz geldi, fiziği görenleri büyüledi

YENİ DİZİDE ROL ALACAK

Serenay Sarıkaya, Aile dizisinin ara vermesiyle Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizide rol alacak. Dizide Serenay Sarıkaya amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek. Ömer, Cem ve Sarp adlı 3 erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Cem'e Hakan Kurtaş, Sarp'a ise Ahmet Rıfat Şungar oynayacak.

YORUMLAR (1)
  • Mehmet Yavuz: Fizik dersim 100dü. Çok iyi anlarım. Fizik süper ötesi. Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
500
Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki 3 erkek partneri belli oldu Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki 3 erkek partneri belli oldu

Serenay Sarıkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tatil sezonunu açan oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz geldi, fiziği görenleri büyüledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatil sezonunu açan oyuncu Serenay Sarıkaya'dan bikinili poz geldi, fiziği görenleri büyüledi - Son Dakika
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