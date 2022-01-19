Serenay Sarıkaya uçuyor

İlk kez 7 Şubat 2019'da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Haldun Dormen Özel Ödülü' ve En İyi Koreografi Ödülleri'nin sahibi olan Alice Müzikali, uzun bir aranın ardından ilk kez perde açtığı 7 Şubat'ta yeniden seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Uzun bir aranın ardından 7 Şubat'ta yeniden perde açmaya hazırlanan Alice Müzikali ekibi prova sürecine başladı. Alice performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan Serenay Sarıkaya ve dans ekibi, geçtiğimiz gün bir araya gelerek oyunun bungee sahnelerini prova etti. Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip "Alice Harikalar Diyarında", Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor. "ALICE" adı ile izleyicisiyle buluşan müzikalde Serenay Sarıkaya "Alice" olarak izleyicisinin karşısına çıkarken, Ezgi Mola "Kraliçe", Enis Arıkan "Tavşan", Şükrü Özyıldız "Şapkacı", İbrahim Selim "Kral", Merve Dizdar ise "Kedi" rolü ile başrolleri paylaşıyor.

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığında, dünya sahnelerinin dev prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyicisi ile yeniden buluşacak olan müzikal; dev sahne prodüksiyonu, etkileyici görsel efektleri, benzersiz kostümleri, müzikleri ve birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu ile büyüleyici bir sahne şovuna hazır!