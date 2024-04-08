Son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyor. Haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalan ancak sosyal medyadaki yorumlarıyla dikkat çeken ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülendi.
Muhabir Online'da yer alan habere göre, Türkiye'ye birlikte gelen ikiliden Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının olduğunu görüne sevgilisi Mert Demir'i valiz kısmında beklemesi konusunda uyardı. Valizlerini aldıktan sonra havalimanından çıkan Sarıkaya, basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen özel hayatı hakkında konuşmak istemedi. Güzel oyuncudan 15 dakika sonra çıkış yapan Mert Demir de sorulara cevap vermeyerek "Teşekkür ederim" deyip uzaklaştı.
Son Dakika › Magazin › Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi! Havalimanından ayrı ayrı çıktılar - Son Dakika
Survivor 2024 All Star'da Mavi Takım Poyraz'ın gidişinden sonra bir türlü kendine gelemedi. Oyuna Kırmızı takım hızlı başlayarak farkı açtı. Oyun sonu 12-6'lık skorla dokunulmazlığın sahibi Kırmızı takım oldu. Ödül olarak takım hamburger ve patates kızartması ve tatlı yedi. Aynı zamanda Kırmızı takım Madrid'e giderek 9 Nisan Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak şampiyonlar ligi çeyrek final eşleşmesi Real Madrid - Manchester City maçını canlı izleyecek. Mavi takımda adı en fazla çıkarak ikinci eleme adayı olan yarışmacı Hakan Hatipoğlu oldu. Mavi takımdan Damla Can Merve karşısında kaybedince sinirlerine hakim olamadı. Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı. Damla Can oyunu kaybedince 'Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun' diyerek isyan etti ve 'Kaybetmemizi isterseniz koyun' ifadesini kullandı.
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