Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması - Son Dakika
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Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması

03.03.2022 19:26
Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması

Yaz ayında evlenecek olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, önceki akşam 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin galasına katıldı. Çayoğlu'nun 'zorunlu ayrılık' açıklaması geceye damga vurdu. İşte detaylar...

Başrollerini Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, Engin Hepileri ve Yasemin Szawloski'nin paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın gala töreni Pera Palas'ta gerçekleştirildi.

Şıklığı ile galaya damga vuran Hazal Kaya, "Üzerinde yıllarca çalışılmış bir iş ve bu işin içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. " dedi. Selahattin Paşalı ise "Rüya gibi bir işin parçası olduğum için gururluyum. Umarım yurtdışında da çok başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

ZORUNLU AYRILIK CAN SIKIYOR

Başrolünde yer aldığı ' Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisi nedeniyle uzun süre Kıbrıs'ta kalan Serkan Çayoğlu, sevgilisi Özge Gürel'den uzun bir süre ayrı kalmak zorunda kaldıklarını ve bu sürecin kendileri için zor geçtiğini söyledi.

"DÜĞÜNÜN DETAYLARI NETLEŞİYOR"

Yaz aylarında düğün planlarının olduğunu söyleyen ikiliden Çayoğlu, "Düğünle ilgili detayları yavaş yavaş belirliyoruz, bizim başka planlarımız var netleştiğinde söyleriz. " diyerek mutlu olduklarını dile getirdiler.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Özge Gürel ile evleneceğini açıklayan Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 34 yaşındadır ve bekardır. 2015 yılından beri beraber olduğu oyuncu Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.

Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması
Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması
Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması

YORUMLAR
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Serkan Çayoğlu, Hazal Kaya, Özge Gürel, Pera Palas, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması - Son Dakika


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