Serkan Kaya\'dan radikal karar: İstanbul\'u bırakıp çiftlik hayatına geçti

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Serkan Kaya, önceki akşam İzmir'de sahne aldı. Sevilen parçalarını İzmirlilerle birlikte seslendiren sanatçı, iki saat boyunca sahnede kalarak izleyenlere müzik dolu unutulmaz anlar yaşattı. Kaya, İzmir Yeni Gazino'nun açılış gecesinde sahne alarak geceye damga vurdu. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serkan Kaya, " İstanbul'da kendisini kanıtlamış olan Yeni Gazino şimdi İzmir'de gazino kültürünü İzmirlilere yaşatacak. Açılışta beni tercih ettikleri için gururlandım. Ahmet Şentürk ve Ali Bey'e teşekkür ederim" dedi.

"İSTANBUL'U BIRAKTIM, ANTALYA'DA SAKİN BİR HAYAT SEÇTİM"

Gazetecilerin İstanbul'da daha az görülmesine yönelik sorusunu içtenlikle yanıtlayan Serkan Kaya, önemli bir açıklamada bulundu. Ünlü sanatçı, "Bunu da buradan ilk kez duyurayım, bir süredir Antalya'da yaşıyorum. Ailemle birlikte çiftlik evine yerleştim ve sakin bir hayatı tercih ettim" dedi.

"GAZİNO KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

Arabesk müziğin yıllar içindeki dönüşümüne de değinen Serkan Kaya, "Yıllardır çay bahçelerinde başlattığımız arabesk gecelerini İstanbul'a taşıdık. Bu süreçte çok değerli mekânlarda sahne aldım. Gazino kültürünün yeniden canlanıyor olması bizim için çok kıymetli" açıklamasında bulundu.

BAYRAMDA DA SAHNEDE OLACAK

Konuşmasının sonunda bayram planlarına da değinen Serkan Kaya, sahnelerde olmaya devam edeceğini söyleyerek hayranlarına müjde verdi. Sanatçı, "Bayramda da sahnede olacağım, sevenlerimle buluşmaya devam edeceğim" dedi.