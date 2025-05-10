Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti - Son Dakika
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Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti

Serkan Kaya\'dan radikal karar: İstanbul\'u bırakıp çiftlik hayatına geçti

Serkan Kaya, önceki akşam İzmir'de sahne alarak sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kaya, İstanbul da ki yaşamını bırakarak Antalya'da çiftlik evine yerleştiğini ilk kez açıkladı. Gazino kültürünün yeniden canlanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Kaya, bayramda da sahnede olacağını söyledi.

10.05.2025 09:24
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Arabesk müziğin güçlü seslerinden Serkan Kaya, önceki akşam İzmir'de sahne aldı. Sevilen parçalarını İzmirlilerle birlikte seslendiren sanatçı, iki saat boyunca sahnede kalarak izleyenlere müzik dolu unutulmaz anlar yaşattı. Kaya, İzmir Yeni Gazino'nun açılış gecesinde sahne alarak geceye damga vurdu. Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serkan Kaya, " İstanbul'da kendisini kanıtlamış olan Yeni Gazino şimdi İzmir'de gazino kültürünü İzmirlilere yaşatacak. Açılışta beni tercih ettikleri için gururlandım. Ahmet Şentürk ve Ali Bey'e teşekkür ederim" dedi.

"İSTANBUL'U BIRAKTIM, ANTALYA'DA SAKİN BİR HAYAT SEÇTİM"

Gazetecilerin İstanbul'da daha az görülmesine yönelik sorusunu içtenlikle yanıtlayan Serkan Kaya, önemli bir açıklamada bulundu. Ünlü sanatçı, "Bunu da buradan ilk kez duyurayım, bir süredir Antalya'da yaşıyorum. Ailemle birlikte çiftlik evine yerleştim ve sakin bir hayatı tercih ettim" dedi.

"GAZİNO KÜLTÜRÜNÜ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

Arabesk müziğin yıllar içindeki dönüşümüne de değinen Serkan Kaya, "Yıllardır çay bahçelerinde başlattığımız arabesk gecelerini İstanbul'a taşıdık. Bu süreçte çok değerli mekânlarda sahne aldım. Gazino kültürünün yeniden canlanıyor olması bizim için çok kıymetli" açıklamasında bulundu.

Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti

BAYRAMDA DA SAHNEDE OLACAK

Konuşmasının sonunda bayram planlarına da değinen Serkan Kaya, sahnelerde olmaya devam edeceğini söyleyerek hayranlarına müjde verdi. Sanatçı, "Bayramda da sahnede olacağım, sevenlerimle buluşmaya devam edeceğim" dedi.

Kültür Sanat, Serkan Kaya, İstanbul, Magazin, Antalya, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Aydin Yildiz:
    Yerinde bir karar olmuş 10 tanede küçükbaşı alacaksın önüne türkü söylererek güdeceksin 47 3 Yanıtla
  • 8yywxwhwh2:
    sen nasıl ünlü oldun anlamadım itici iğrenç birisin 22 21 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    bu kim 26 5 Yanıtla
  • barbaros112:
    Para BitinCe Doner Cok Gorduk Boyle ünlu.!!! 18 4 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Tiplere bak! 15 3 Yanıtla
  • 61trabzon:
    Ayşegül yakında seni de boşar 10 4 Yanıtla
  • Hakan Polat:
    arastirsinlar bu adam kesinlikle İbrahim Tatlıses'in oğlu bu kadar benzerlik olama 9 2 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş:
    Ha bu da kim ola haber değeri ola 1 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Aman aman ne büyük haber.Dünya kurtuldu. 1 0 Yanıtla
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