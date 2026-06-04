Serkan Kaya Manisa'da Yeni Şarkısını Seslendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serkan Kaya Manisa'da Yeni Şarkısını Seslendirdi

Serkan Kaya Manisa\'da Yeni Şarkısını Seslendirdi
04.06.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serkan Kaya, Manisa Kültür Yolu Festivali'nde yeni şarkısı "Tanımam"ı hayranlarıyla ilk kez paylaştı.

Manisa Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Serkan Kaya, sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünde yer alan ve henüz yayımlanmayan "Tanımam" adlı şarkısını ilk kez Manisalı müzikseverlerle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Serkan Kaya, konserinde hayranlarına sürpriz yaptı. Kaya, hazırlıkları devam eden yeni albümünde yer alan ve henüz dijital platformlarda yayımlanmayan "Tanımam" adlı eserini ilk kez Manisa'da seslendirdi.

Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleşen konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Serkan Kaya'nın seslendirdiği birbirinden sevilen şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı. Sanatçı, yeni albüm çalışmalarına ilişkin bilgiler verirken, albümde yer alan "Tanımam" isimli eserini festival ziyaretçileriyle ilk kez buluşturdu.

Konser boyunca "Karagözlüm", "Kalakaldım", "Dertliler Meyhanesi" ve "Hatıran Yeter" başta olmak üzere geniş repertuvarından eserler seslendiren Kaya, performansıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Telefon ışıklarıyla aydınlanan konser alanında renkli görüntüler oluşurken, Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nı dolduran müzikseverler sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Festival programının öne çıkan etkinliklerinden biri olan konser, izleyenlere müzik dolu unutulmaz anlar yaşattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Serkan Kaya, Etkinlikler, Magazin, Manisa, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serkan Kaya Manisa'da Yeni Şarkısını Seslendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:43:57. #7.13#
SON DAKİKA: Serkan Kaya Manisa'da Yeni Şarkısını Seslendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.