Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu

Geniş Video İzle

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesi sonrası geçmişte bir sergi için verdiği pozların yeniden gündeme gelmesinin ardından özür diledi. Kaygılaroğlu açıklamasında, 'can güvenliğimden endişeliyim' dedi.

08.10.2024 09:50  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in katledilmesi sonrası Türkiye yasa boğuldu. Magazin dünyasından birçok isim art arda tepkilerini dile getirirken oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği kadın kafatası ve bıçakla verdiği kanlı görüntüler tekrar gündeme geldi.

Oyuncu, verdiği pozlardan dolayı özür dilemişti. Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube yayınına katılan Uraz Kaygılaroğlu, yeni açıklamalarda bulundu.

'TEPKİLERİ ÖNGÖREMEDİM'

Söz konusu olan resimlerin infiale neden olacağını düşünmediğini belirten Kaygılaroğlu, "Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim" diye konuştu.

'AKIL TUTULMASI YAŞADIM ÖZRÜM KABUL GÖRMEDİ'

Yaptığı açıklamanın Türk halkınezdinde kabul görmediğinin de altını çizen oyuncu, "Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve can-ı gönülden kabul ederim"

'CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM'

Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım.Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz. Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. ifadelerini kullandı.

Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu

Uraz Kaygılaroğlu, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanına tepki yağıyor
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
08:05 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik’in annesi günler sonra ilk kez konuştu 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in annesi günler sonra ilk kez konuştu
07:55 İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni’yi öldürdü İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'yi öldürdü
00:19 Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı Öğrencilere bakarak kendini tatmin eden sapığı çevredeki vatandaşlar yakaladı
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
15:36 Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a rekor zam Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam
15:34 Beyoğlu’nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı Beyoğlu'nda bir şahıs, sokak ortasında mastürbasyon yaptı
15:16 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor
15:13 Meteoroloji uzmanları İstanbul’a ilk kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanları İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verdi
15:08 Las Vegas’ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı
15:05 Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı Alman finans devi, Türkiye için asgari ücret tahminini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 11:10:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.