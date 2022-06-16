Sessizliğini Bozdu! Her Şeyi İtiraf Etti - Son Dakika
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Sessizliğini Bozdu! Her Şeyi İtiraf Etti

16.06.2022 15:21
Sessizliğini Bozdu! Her Şeyi İtiraf Etti

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel, "Hayatımda kimse yok. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım olarak kalacak" demişti. Erçel'den sonra Kaan Yıldırım da sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da gizemli kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım'ın ilk açıklaması...

Kerem Bürsin ayrılığının ardından oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın mutluluğu kısa sürdü.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Geçtiğimiz günlerde kameralara yansıyan Hande Erçel, "Hayatımda kimse yok... Şu an işimle yoğunum. Çok mutluyum. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğruladı.

"HANDE NE SÖYLÜYORSA DOĞRUDUR"

Bir süredir Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu ile Bodrum'da tatil yapıp İstanbul'a dönen Kaan Yıldırım, geçtiğimiz akşam Etiler da Mario adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

Yıldırım, Hande Erçel ile ayrılığına ilişkin gelen sorulara "Doğrudur, Hande ne söylüyorsa doğrudur" cevabını verdi.

"HERHALDE MESLEĞİN BİR CİLVESİ"

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir kadınla görüntülenen Yıldırım, bu yöndeki sorulara "Normal mekanda eğlenirken şans eseri o mekanda eğlenen birileri ile yazıldım. Bir kaç habere maruz kaldım. Kuzenim ile tekne tatiline çıktım, orada bambaşka bir şey çıktı.

Herhalde bu mesleğin bir cilvesi. Bir tek ben maruz kalmıyorum. Artık alıştık." diyerek yanıt verdi.

Kaan Yıldırım'ın Bodrum'da gece boyunca eğlendiği kişinin kendisi gibi oyuncu olan Tuğçe Açıkgöz olduğu iddia edilmişti.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, bir dönem şarkıcı Hadise ve oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

Sessizliğini Bozdu! Her Şeyi İtiraf Etti
Sessizliğini Bozdu! Her Şeyi İtiraf Etti
Sessizliğini Bozdu! Her Şeyi İtiraf Etti
Sessizliğini Bozdu! Her Şeyi İtiraf Etti

YORUMLAR
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Hande Erçel'den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması! Hande Erçel'den Flaş Kaan Yıldırım Açıklaması! Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
Kaynak: Snob Magazin

Kaan Yıldırım, Hande Erçel, İstanbul, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sessizliğini Bozdu! Her Şeyi İtiraf Etti - Son Dakika

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