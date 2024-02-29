Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı

Settar Tanrıöğen\'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı

Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.

29.02.2024 14:01  Güncelleme: 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir ay önce beyin kanaması geçiren ve peş peşe iki ameliyat olan Settar Tanrıöğen'in hastanedeki tedavisi devam ediliyor. Zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı için diziye devam edemeyecek olan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Oyuncunun setinden ilk kare de geldi.

Dizinin bu Cuma yayınlanacak yeni bölümünde, Abdullah Ünal geçirdiği rahatsızlığın ardından karantinadan çıkıyor. Evde değişen dengelerin ardından hakimiyeti tekrar ele almaya kararlı olan Abdullah, Alev'in de hamile olduğun öğrenecek. Tanrıöğen'den rolü devralan Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.

Settar Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk kare geldi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın kadroya dahil olduğunu açıklayan Show TV, şu ifadelere yer vermişti: "Yapımını Gold Film'in üstlendiği, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır..."

Settar Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk kare geldi

Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğen, Abdullah Ünal, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 15:00:13. #1.13#
SON DAKİKA: Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement