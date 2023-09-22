Sevda Türküsev, Atatürk'e saygısızlık yapan öğrenciye beddua eden Gülben Ergen'e tepki gösterince cevap gecikmedi

Yazar Türküsev, Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki lise öğrencisine "Nefesi boğazına tıkansın, çıkamasın inşallah şerefsiz" diye beddua eden Gülben Ergen'e "Gülben Ergen'in ruh hali normal mi Allah aşkınız" diye tepki gösterdi. Sözlerinin arkasından duran Ergen de Türküsev'e sessiz kalmadı.

"BU ZİHNİYETE SESSİZ Mİ KALMAK NORMALDİ?"

Şarkıcı Gülben Ergen'in Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki lise öğrencisine "Nefesi boğazına tıkansın, çıkamasın inşallah şerefsiz" demesi tepki çekti. Sivri çıkışlarıyla tanınan yazar Sevda Türküsev de sanatçıya "Gülben Ergen'in ruh hali ne kadar normal? Doktor varsa yazabilir mi? Bu normal mi Allah aşkınıza" diyerek tepki gösterdi. Sözlerinin arkasında duran Ergen de Türküsev'e "Cinsel organına Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını süren bir zihniyete sessiz mi kalmak normaldi" cevabını verdi.