Sevda Türküsev, Atatürk'e saygısızlık yapan öğrenciye beddua eden Gülben Ergen'e tepki gösterince cevap gecikmedi - Son Dakika

Sevda Türküsev, Atatürk'e saygısızlık yapan öğrenciye beddua eden Gülben Ergen'e tepki gösterince cevap gecikmedi

Son Güncelleme: 22.09.2023 13:54

Sivri çıkışlarıyla tanınan Sevda Türküsev, Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan çocuğa beddua eden Gülben Ergen'e ''Ruh halin normal mi?'' diyerek tepki gösterdi. Ergen ise Türküsev'e ''Bu zihniyete sessiz mi kalmak normaldi?'' karşılığını verdi.

Yazar Türküsev, Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki lise öğrencisine "Nefesi boğazına tıkansın, çıkamasın inşallah şerefsiz" diye beddua eden Gülben Ergen'e "Gülben Ergen'in ruh hali normal mi Allah aşkınız" diye tepki gösterdi. Sözlerinin arkasından duran Ergen de Türküsev'e sessiz kalmadı.

"BU ZİHNİYETE SESSİZ Mİ KALMAK NORMALDİ?"

Şarkıcı Gülben Ergen'in Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki lise öğrencisine "Nefesi boğazına tıkansın, çıkamasın inşallah şerefsiz" demesi tepki çekti. Sivri çıkışlarıyla tanınan yazar Sevda Türküsev de sanatçıya "Gülben Ergen'in ruh hali ne kadar normal? Doktor varsa yazabilir mi? Bu normal mi Allah aşkınıza" diyerek tepki gösterdi. Sözlerinin arkasında duran Ergen de Türküsev'e "Cinsel organına Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını süren bir zihniyete sessiz mi kalmak normaldi" cevabını verdi.

Sevda Türküsev, Atatürk'e saygısızlık yapan öğrenciye beddua eden Gülben Ergen'e tepki gösterince cevap gecikmedi
Sevda Türküsev, Atatürk'e saygısızlık yapan öğrenciye beddua eden Gülben Ergen'e tepki gösterince cevap gecikmedi

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Son Dakika Magazin Sevda Türküsev, Atatürk'e saygısızlık yapan öğrenciye beddua eden Gülben Ergen'e tepki gösterince cevap gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevda Türküsev, Atatürk'e saygısızlık yapan öğrenciye beddua eden Gülben Ergen'e tepki gösterince cevap gecikmedi - Son Dakika
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