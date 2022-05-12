Sevenlerini Üzen Açıklama Geldi - Son Dakika

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Duygu Sarışın, önceki gün Tersane İstanbul'da gerçekleşen Contemporary İstanbul'a katıldı.

"HİÇ ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Nikah masasına oturup, anne olmak isteyen oyuncunun, sevgilisinin evliliğe mesafeli tutumuyla hüsrana uğradığı iddia edilmişti. Ortaya atılan söylentiler hakkında konuşan Sarışın, "İlişkimiz iyi gidiyor. Hiç öyle bir şey yok. Bu konulara girmeyelim lütfen." demekle yetindi.

Böylece Sarışın ile Ulusoy'un evliliğe sıcak bakmadığı da ortaya çıkmış oldu.

"GÜLÜP GEÇİYORUZ"

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın geçtiğimiz aylarda ayrıldığı iddia edilmişti.

Ulusoy, "Ayrılık yokmuş gördüğünüz gibi. Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var." demişti.

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlayan Sarışın, daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü'nde dersler almıştır. Bu eğitimlerinin ardından güzel oyuncunun deneyim kazandığı yer ise İzmir Devlet Tiyatrosu olmuştur.

2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol almıştır.

Star Tv'de yayınlanan; kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almıştır.