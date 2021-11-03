Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor

Kanunlar Gibi, Okyanus ve Canavar gibi şarkılarıyla tanınan Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök için Yeniköy'de bir mekanda doğum günü partisi organize etti. Uluğ'un sevgilisine aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı.

"150 BİN TL DEĞERİNDE SAAT HEDİYE ETTİ"

Mekan çıkışı konuşan Derya Uluğ, "Sevgilinize 150 bin TL değerinde saat hediye etmişsiniz. Doğru mu?" sorusuna, "Asil ile yıllardır beraberiz. O bunu hak ediyor. Müzik kariyerimin bu noktaya gelmesi için çok emek gösterdi. Bu çabanın değeri milyonluk saatle bile ölçülemez" dedi.

"PARMAĞINDAKİ TEKTAŞ YÜZÜK GÖZLERDEN KAÇMADI"

Derya Uluğ'nun parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı. Uluğ, "Bunlar daha ısınma turları" diyerek sevgilisini kahkahaya boğdu.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI KOLUNDAKİ DÖVMESİ

En büyük pişmanlığının ise kolundaki "Derya Uluğ" dövmesi olduğunu itiraf eden şarkıcı, "18 yaşında yaptırmıştım. Artık sildireceğim." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Etiler'deki bir klinikten çıkarken görüntülenen Derya Uluğ, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Uluğ, "Estetiğe gelmedim. Saç bakım için haftada bir gün buraya geliyorum. Onda da size yakalanıyorum." demişti.