Üye Girişi
Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor - Son Dakika

Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor

03.11.2021 00:35
Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök için düzenlediği doğum günü partisi sonrası magazincilerle konuştu. Sevgilisine 150 bin TL değerinde saat alan Uluğ, "O bunu hak ediyor. Müzik kariyerimin bu noktaya gelmesi için çok emek gösterdi. Bu çabanın değeri milyonluk saatle bile ölçülemez" dedi. Diğer taraftan Uluğ'un parmağındaki tektaş yüzük ise dikkat çekti.

Kanunlar Gibi, Okyanus ve Canavar gibi şarkılarıyla tanınan Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök için Yeniköy'de bir mekanda doğum günü partisi organize etti. Uluğ'un sevgilisine aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı.

"150 BİN TL DEĞERİNDE SAAT HEDİYE ETTİ"

Mekan çıkışı konuşan Derya Uluğ, "Sevgilinize 150 bin TL değerinde saat hediye etmişsiniz. Doğru mu?" sorusuna, "Asil ile yıllardır beraberiz. O bunu hak ediyor. Müzik kariyerimin bu noktaya gelmesi için çok emek gösterdi. Bu çabanın değeri milyonluk saatle bile ölçülemez" dedi.

Derya Uluğ'un sevgilisine aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

"PARMAĞINDAKİ TEKTAŞ YÜZÜK GÖZLERDEN KAÇMADI"

Derya Uluğ'nun parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı. Uluğ, "Bunlar daha ısınma turları" diyerek sevgilisini kahkahaya boğdu.

Derya Uluğ'un sevgilisine aldığı doğum günü hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI KOLUNDAKİ DÖVMESİ

En büyük pişmanlığının ise kolundaki "Derya Uluğ" dövmesi olduğunu itiraf eden şarkıcı, "18 yaşında yaptırmıştım. Artık sildireceğim." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Etiler'deki bir klinikten çıkarken görüntülenen Derya Uluğ, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Uluğ, "Estetiğe gelmedim. Saç bakım için haftada bir gün buraya geliyorum. Onda da size yakalanıyorum." demişti.

Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor

Doğum Günü Partisi, Türk Lirası, Derya Uluğ, Asil Gök, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler 00:20 İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı 00:05 Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı 23:23 Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu 22:15 Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi 21:47 Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada 18:26 EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 15:59 Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

Son Dakika Haberleri
00:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış
00:20 İsrail Büyükelçiliği'nden skandal yaratacak Türkiye paylaşımı! F-35 görüşmeleriyle alay ettiler
00:10 Hollanda salgında eski önlemlere geri döndü, maske ve mesafe kuralı sıkılaştırarak geri getirildi
00:06 92 yaşında koronayı yendi ama vücudunun şimdiki hali ailesini korkutuyor
00:05 Barcelona istediğine kavuşuyor! Teknik direktörlük için Xavi ile her konuda anlaşmaya varıldı
23:22 Cem Yılmaz ve Enver Aysever sosyal medyada birbirlerine girdi! Birbirlerine söylemedikleri kalmadı
23:19 Sporting maçı öncesi Ahmet Nur Çebi'den zehir zemberek sözler! Cüneyt Çakır ve Galatasaray'a büyük tepki
22:52 Aile faciası dehşete düşürdü! Önce ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp sonra kendi canına kıydı
22:46 Chelsea sürpriz yaptırmadı! Malmö, Şampiyonlar Ligine veda etti
22:34 Aziz Yıldırım'ı görenler şaşkınlık geçiriyor! Doğum gününde kendinden geçip, şarkı söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'yle ilgili sözlerine Doğu Perinçek'ten tepki: Hayretle karşıladım, çok yanlış         
00:29
92 yaşında koronayı yendi ama vücudunun şimdiki hali ailesini korkutuyor 92 yaşında koronayı yendi ama vücudunun şimdiki hali ailesini korkutuyor         
00:07
Hastaneden taburcu edilip evine gönderilmişti! 1.5 yaşındaki talihsiz çocuğun cansız bedeni yatağında bulundu Hastaneden taburcu edilip evine gönderilmişti! 1.5 yaşındaki talihsiz çocuğun cansız bedeni yatağında bulundu         
23:46
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu         
22:14
Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor         
21:43
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı         
17:38
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 00:40:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgilisine aldığı doğum günü hediyesi şaşkınlık yarattı! Derya Uluğ, çok konuşulan fiyat hakkında: O bunu hak ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement