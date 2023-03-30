Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya, Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz destek çıktı! Sosyal medyada tepki büyük - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya, Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz destek çıktı! Sosyal medyada tepki büyük

30.03.2023 15:10

Batuhan Işıktutan ve Yasin Obuz, 6 aydır aşk yaşadığı Ayşe Aslanpay'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündem yaratan Batuhan Karacakaya'ya destek çıktı. Asıl mağdurun Karacakaya olduğunu belirten Işıktutan ve Obuz'a sosyal medyada tepki yağmaya başladı.

Ayşe Aslanpay, 6 aydır aşk yaşadığı oyuncu Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi oldu. Aslanpay'a şiddet uyguladığını kabul ettiği bir videosu da ortaya çıkan Batuhan Karacakaya, yaptığı açıklamada asıl mağdurun kendisi olduğunu ve darp edildiğini söyledi. Kısa sürede magazin gündemine oturan Batuhan'a Survivor'daki arkadaşları Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz'dan destek geldi.

"ERKEĞE ŞİDDETE HAYIR, ARKANDAYIZ"

Bir süredir şarkıcı İrem Derici ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Atakan Işıktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Erkeğe şiddet... Kardeşim büyük geçmiş olsun arkandayız. Ama adalet de arkanda olsun tüm erkeklerin" dedi. Yasin Obuz ise "Erkeğe şiddete hayır. Şimdiki zamane kurnaz kızları erkeklere şiddet şantajı yapıyor" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKİNCE PAYLAŞIMLARI SİLDİLER

Işıktutan ve Obuz paylaşımların ardından kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkilinin paylaşımını gören birçok kullanıcı, "Etimle kemiğimle nefret ettim" yorumunu yaptı. Tepkilerin büyümesiyle Obuz ve Işıktutan da paylaşımları sildi.

İşte iki isme gelen bazı tepkiler...

Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya destek olan Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz'a tepki
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya destek olan Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz'a tepki
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya destek olan Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz'a tepki
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya destek olan Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz'a tepki
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya destek olan Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz'a tepki
YORUMLAR
500
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya destek olan Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz'a tepki Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya destek olan Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz'a tepki Sevgilisini darp ettiğini söylediği videosu olay yaratan Batuhan Karacakaya'dan yeni açıklama: Asıl ben şiddet gördüm Sevgilisini darp ettiğini söylediği videosu olay yaratan Batuhan Karacakaya'dan yeni açıklama: Asıl ben şiddet gördüm

Batuhan Karacakaya, Atakan Işıktutan, Yasin Obuz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya, Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz destek çıktı! Sosyal medyada tepki büyük - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü
15:27 Fenerbahçe, Sevilla maçında madde attan taraftarları ömür boyu stattan men etti
15:18 Mehmet Ali Erbil'in evladı büyüdü! Genç Ali Sadi'yi gören herkes babasına benzetti
15:12 Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi, delikanlı oldu! Her gören babasına benzetti
14:59 Yunanistan Savunma Bakanı, Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor! Hatay'ı ziyaret edecek
14:58 Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya, Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz destek çıktı! Sosyal medyada tepki büyük
14:55 Türk futbolunun 70 yıllık köklü kulübü İnegölspor'da şike çıkmazı! 2'si kaleci olmak üzere 5 kişi tutuklandı
14:49 Türk futbolunun köklü kulübü İnegölspor'da deprem! 2'si kaleci, 5 kişi şikeden tutuklandı
14:42 İBB, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın binasını yıktı
14:42 Dünyaca ünlü bankadan dolar tahmini: Seçimleri kim kazanırsa kazansın yüzde 15-25 artış bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 15:39:10. #1.11#
SON DAKİKA: Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya'ya, Atakan Işıktutan ve Yasin Obuz destek çıktı! Sosyal medyada tepki büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement