Sevgilisinin Ayaklarını Yıkadığı Görüntüyü Paylaştı! - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgilisinin Ayaklarını Yıkadığı Görüntüyü Paylaştı!

16.04.2022 23:11
Sevgilisinin Ayaklarını Yıkadığı Görüntüyü Paylaştı!

Sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkarken fotoğraf paylaşan Ebru Polat, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye" ifadelerini kullandı.

Son dönemde şarkıcılığın yanı sıra kurduğu güzellik merkezinin işleriyle de ilgilenen Ebru Polat, aktif olarak kullandığı Instagram'daki son paylaşımla gündem oldu. İddialı açıklamaları ve sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkadığı anlara ait videosunu yayınladı.

Sevgilisinin ayaklarını yıkayan Ebru Polat, o anları 2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 'Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım.' notuyla paylaştı.

Tolgahan Yıldız ise sevgilisinin bu paylaşımına 'Mutluluktan Ellerimin üstünde yürüyorum' yorumunda bulundu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ebru Polat'ın bu paylaşımına 'aferin', 'helal olsun' şeklindeki yorumlarıyla destek verenler kadar eleştirenler de oldu. Takipçilerinin bir kısmı Ebru Polat'a 'reklam yapıyorsun', 'gündem olma çabası', 'tamamen şov', 'kendi yıkayamıyor mu?' yorumunda bulundu.

'SEVDİĞİM ADAMIN AYAKLARINI YIKARIM' DEMİŞTİ

Ebru Polat daha önce yorumculuk yaptığı 'Al Sana Haber' programında Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun kendisine "Sende ayak fetişizmi var. Ben de var, sende de var. Öptürüyorsun... Aşık olacağım bir adamın ayaklarını yıkarım, çitilerim. Sen yıkar mısın?" demesi üzerine Ebru Polat, "Ben yıkarım. Benim için el neyse ayak da odur." yanıtını vermişti.

SEVGİLİSİ EBRU POLAT'IN AYAĞINI ÖPMÜŞTÜ

Ebru Polat'ın geçtiğimiz yıl geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ayak bilek bağ dokusu yırtılmıştı. Ebru Polat o dönem sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayağına masaj yaptığı ve ayağını öptüğü anları takipçileriyle paylaşmıştı. Polat, yaptığı paylaşımına "Düştüm ve bilek bağ dokum yırtıldı. Senden daha cok seni düşünen ve hastayken ayağını öpen sevgilileri görebilir miyiz?" notunu düşmüştü.

Sevgilisinin Ayaklarını Yıkadığı Görüntüyü Paylaştı!
Sevgilisinin Ayaklarını Yıkadığı Görüntüyü Paylaştı!
Sevgilisinin Ayaklarını Yıkadığı Görüntüyü Paylaştı!

YORUMLAR
500
İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı Ünlü spor spikeri tacizci taraftarı ifşa etti! 'İç çamaşırını koklamak istiyorum' mesajı aldım Ünlü spor spikeri tacizci taraftarı ifşa etti! 'İç çamaşırını koklamak istiyorum' mesajı aldım

Ebru Polat, Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisinin Ayaklarını Yıkadığı Görüntüyü Paylaştı! - Son Dakika


Son Dakika
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 23:17:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sevgilisinin Ayaklarını Yıkadığı Görüntüyü Paylaştı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement