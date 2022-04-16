Sevgilisinin Ayaklarını Yıkadığı Görüntüyü Paylaştı! - Son Dakika

Son dönemde şarkıcılığın yanı sıra kurduğu güzellik merkezinin işleriyle de ilgilenen Ebru Polat, aktif olarak kullandığı Instagram'daki son paylaşımla gündem oldu. İddialı açıklamaları ve sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkadığı anlara ait videosunu yayınladı.

Sevgilisinin ayaklarını yıkayan Ebru Polat, o anları 2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 'Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım.' notuyla paylaştı.

Tolgahan Yıldız ise sevgilisinin bu paylaşımına 'Mutluluktan Ellerimin üstünde yürüyorum' yorumunda bulundu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Ebru Polat'ın bu paylaşımına 'aferin', 'helal olsun' şeklindeki yorumlarıyla destek verenler kadar eleştirenler de oldu. Takipçilerinin bir kısmı Ebru Polat'a 'reklam yapıyorsun', 'gündem olma çabası', 'tamamen şov', 'kendi yıkayamıyor mu?' yorumunda bulundu.

'SEVDİĞİM ADAMIN AYAKLARINI YIKARIM' DEMİŞTİ

Ebru Polat daha önce yorumculuk yaptığı 'Al Sana Haber' programında Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun kendisine "Sende ayak fetişizmi var. Ben de var, sende de var. Öptürüyorsun... Aşık olacağım bir adamın ayaklarını yıkarım, çitilerim. Sen yıkar mısın?" demesi üzerine Ebru Polat, "Ben yıkarım. Benim için el neyse ayak da odur." yanıtını vermişti.

SEVGİLİSİ EBRU POLAT'IN AYAĞINI ÖPMÜŞTÜ

Ebru Polat'ın geçtiğimiz yıl geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ayak bilek bağ dokusu yırtılmıştı. Ebru Polat o dönem sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayağına masaj yaptığı ve ayağını öptüğü anları takipçileriyle paylaşmıştı. Polat, yaptığı paylaşımına "Düştüm ve bilek bağ dokum yırtıldı. Senden daha cok seni düşünen ve hastayken ayağını öpen sevgilileri görebilir miyiz?" notunu düşmüştü.