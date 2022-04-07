Sevgilisinin Evine Girerken Görüntülendi - Son Dakika
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Sevgilisinin Evine Girerken Görüntülendi

07.04.2022 16:16
Sevgilisinin Evine Girerken Görüntülendi

Geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Burak Deniz ve Didem Soydan'ın ilişkilerine bir şans daha verdiği ortaya çıkmıştı. Soydan, önceki akşam sevgilisinin Arnavutköy'deki evine girerken görüntülendi. İşte detaylar...

Adı son haftalarda meslektaşı Deniz Işın ile anılan Burak Deniz, sağ gösterip sol vurdu.

BARIŞTILAR

Geçtiğimiz aylarda kavga edip ayrılan Burak Deniz ile manken Didem Soydan, tekrar bir araya geldi.

Soydan, önceki akşam sevgilisinin Arnavutköy'deki evine girerken görüntülendi.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Ünlü çift, "Gördüğünüz gibi ilişkimiz güzel gidiyor. Daha sonra uzun uzun konuşalım arkadaşlar" demekle yetindi.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında; Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

Didem Soydan, 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni olan Didem Soydan'ın baba tarafı ise Arnavutluk'tan göç etmiştir.

2022 yılı itibarıyla 38 yaşında olan Didem Soydan, 1.76 metre boya ve 54 kiloya sahiptir.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona şehrinde düzenlenmiş olan Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyum almıştır.

Calzedonia Summer Show'da podyuma çıkmayı başaran ilk Türk mankendir.

Sevgilisinin Evine Girerken Görüntülendi
Sevgilisinin Evine Girerken Görüntülendi
Sevgilisinin Evine Girerken Görüntülendi

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Didem Soydan, Burak Deniz, kavga, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisinin Evine Girerken Görüntülendi - Son Dakika


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