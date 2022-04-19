Sevilen dizi "Baba" bu akşam ekranlarda! İlhan aşkını ispat etmek için en büyük kozunu oynayacak! - Son Dakika
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Sevilen dizi "Baba" bu akşam ekranlarda! İlhan aşkını ispat etmek için en büyük kozunu oynayacak!

19.04.2022 13:31
Sevilen dizi "Baba" bu akşam ekranlarda! İlhan aşkını ispat etmek için en büyük kozunu oynayacak!

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Baba 10. yeni bölümü ile bu akşam yayınlanacak. Baba dizsinin yeni bölümünde, İlhan'ın evlilik teklifinden sonra Emin'le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Baba dizisinde ortalık yine karışıyor. Kardeşler borç yüzünden birbirine girerken Emin Saruhanlı'yı zor günler bekliyor. Uğur'un köşke gelmesiyle birlikte evde bütün dengeler bir anda bozulur.

Emin'in yokluğunda evi ve şirketi toparlamaya çalışan Kadir için işler iyice çıkmaza girer. Kadircan'ın ilgisini üstünde tutmaya çalışan Cansu, sürpriz bir hamle yapar.

İlhan'ın evlilik teklifinden sonra Emin'le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Büşra'ya olan aşkını ispat etmek için kararlı olan İlhan en büyük kozunu oynar. Servet'le ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşen Emin soluğu oğlunun karşısında alır.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir ve Elif'in Ornaz Holding'de karşı karşıya geldiği tanıtımda Elif'in lehine yapılan oylamada Büşra ve Servet'in el kaldırarak Kadir'e inat oy vermeleri dikkat çekiyor. Servet'in bu hamlesine Yaşar sert tepki gösterirken, Büşra ve Kadir yüzleşiyor. Büşra'nın, "En azından orada beni seven biri var" sözleri Kadir'i şoke ediyor. Büşra ile İlhan giderek birbirine yakınlaşırken, Ahmet'in tehditkar konuşması Büşra'yı köşeye sıkıştırıyor. Servet'in Emin'e "Tek sana kendimi sevdiremedim be baba…" sözleri yüreklere dokunurken, polislerin Servet'i götürdüğü anlar ise merak uyandırıyor.

Sevilen dizi Baba bu akşam ekranlarda! İlhan aşkını ispat etmek için en büyük kozunu oynayacak!
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Baba 10. Bölüm 2. Fragman Baba 10. Bölüm 2. Fragman Baba 10. Bölüm Fragman Baba 10. Bölüm Fragman

Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevilen dizi 'Baba' bu akşam ekranlarda! İlhan aşkını ispat etmek için en büyük kozunu oynayacak! - Son Dakika


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