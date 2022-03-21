Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı! - Son Dakika
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Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı!

21.03.2022 08:57
Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı!

Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile yine izleyenleri ekran başına kilitledi. TRT ekranlarında yayınlanan ve oldukça sevilen dizi Teşkilat'ın 39. bölümü yayınlandı. Peki Teşkilat'ın son bölümünde neler yaşandı? Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir.

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara'ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı'ya ulaşılamamaktadır.

Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı!

Hakkı'yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan'ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.

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Teşkilat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı! - Son Dakika


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