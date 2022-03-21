Sevilen dizi Teşkilat, son bölümü ile ekranlara geldi! Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kaldı! - Son Dakika

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara'ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı'ya ulaşılamamaktadır.

Hakkı'yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan'ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.