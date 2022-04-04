Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor! - Son Dakika

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Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma dizisine yeni bir oyuncu katılıyor. Şebnem Dönmez'in katıldığı diziye şimdi de Cansel Elçin dahil oldu.

2 BÖLÜMLÜK ANLAŞMA YAPTI

Son olarak Börü 2039'da yer alan Cansel Elçin, bu sefer de yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği Yasak Elma dizisinde 2 bölüm oynayacak. Elçin diziye yeni katılan Şebnem Dönmez'in hayat verdiği Handan karakterinin partneri olacak.

YASAK ELMA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Doğan'a evet diyecekken, Doğan'ın bazı hareketlerinden rahatsız olunca ikilemde kalır. Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız'la barışmanın yollarını arıyordur. Öte yandan Handan'ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur. Kendisini zengin olarak göstermek için krediler çeken Handan, borçlar birikince Doğan için planlar yapmaya başlar.