Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor!

04.04.2022 08:39

Son olarak Börü 2039'da rol olan başarılı oyuncu Cansel Elçin, FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'ya misafir oluyor. Diziyle 2 bölüm anlaşan oyuncu, Handan'ın partneri olarak dahil olacak.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma dizisine yeni bir oyuncu katılıyor. Şebnem Dönmez'in katıldığı diziye şimdi de Cansel Elçin dahil oldu.

2 BÖLÜMLÜK ANLAŞMA YAPTI

Son olarak Börü 2039'da yer alan Cansel Elçin, bu sefer de yapımcılığını Medyapım'ın, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği Yasak Elma dizisinde 2 bölüm oynayacak. Elçin diziye yeni katılan Şebnem Dönmez'in hayat verdiği Handan karakterinin partneri olacak.

Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu

YASAK ELMA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Doğan'a evet diyecekken, Doğan'ın bazı hareketlerinden rahatsız olunca ikilemde kalır. Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız'la barışmanın yollarını arıyordur. Öte yandan Handan'ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur. Kendisini zengin olarak göstermek için krediler çeken Handan, borçlar birikince Doğan için planlar yapmaya başlar.

Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu
Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu
Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu
Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu
Başarılı oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma dizisine dahil oldu
YORUMLAR
500

Şebnem Dönmez, Cansel Elçin, Murat Aygen, Börü 2039, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor! - Son Dakika


Son Dakika
08:39 Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor!
08:33 İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Ölen gencin yakınları sinir krizi geçirdi
08:31 Bakanlıktan, Tahir Büyükhelvacıgil'e suç duyurusu: Ayçiçek yağı stokuyla ilgili sözleri fiyatları yükseltti
08:26 3600 ek göstergede 3 farklı senaryo! Emekli maaşlarında 1.250, ikramiyede 40 bin TL artış
08:08 Altın yeni haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 905,3 liradan işlem görüyor!
07:59 Zelenski'den, Rus ordusunun soykırım yaptığı iddiası: Sadece öldürmek yetmemiş demek ki
07:55 Bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Nisan 2022'de bölgelerimizde ve bazı kentlerde hava durumu
07:52 Gönül Dağı dizisinin Meryem'i, sosyal medyayı yıktı! İşte o pozlar
07:48 New York Times Meydanı'nda bir ilk! Teravih namazı kılındı
07:44 Dolar ne kadar oldu? İşte 4 Nisan güncel dolar kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 08:47:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sevilen oyuncu Cansel Elçin, Yasak Elma kadrosuna giriyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement