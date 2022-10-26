"Kaç gündür buna hazırlanıyorum" diyen Müge Anlı, canlı yayında hem güneş tutulmasını canlandırdı hem de teneke çaldı - Son Dakika
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"Kaç gündür buna hazırlanıyorum" diyen Müge Anlı, canlı yayında hem güneş tutulmasını canlandırdı hem de teneke çaldı

26.10.2022 09:28
"Kaç gündür buna hazırlanıyorum" diyen Müge Anlı, canlı yayında hem güneş tutulmasını canlandırdı hem de teneke çaldı

Sevilen televizyoncu Müge Anlı, dünkü canlı yayınında günlerdir bu güne hazırlandığını belirterek güneş tutulması ritüeli yaptı. Canlı yayında güzel dileklerde bulunan ve teneke çalan Anlı, Şevki Sözen ve Rahmi Özkan ile güneş tutulmasını canlandırdı.

2022'nin ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da gerçeklemişti. Yılın ikinci ve son Güneş Tutulması ise dün gözlemlendi. Türkiye saati ile 12.40 - 15.05 arasında meydana gelen bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de meydana geldi ve tüm tutulma yaklaşık 3 saat sürdü. Günlerdir güneş tutulmasına hazırlandığını söyleyen Müge Anlı'nın canlı yayındaki halleri ise herkesi gülümsetti.

"DOĞA OLAYLARINDAN ANLAM ÇIKARMAYIN"

Zaman zaman eğlenceli kişiliğiyle gündeme gelen Müge Anlı, güneş tutulmasıyla ilgili yapılan kötü yorumların önemsenmemesi gerektiğini belirterek "Lütfen doğa olaylarına başka anlamlar yüklemeyin. Yüklemeye çalışanlara da izin vermeyin. Herkesin psikolojisi aynı değildir. Lütfen abuk sabuk şeyler söyleyerek insanları rahatsız etmeyin. Psikiyatri rahatsızlığı olan insanlar bazı şeylerden fazla etkileniyor. Doğa olayları tesadüf de olabilir lütfen bundan kötü anlam çıkarmayın. Ben gidip teneke çalacağım ve kötü ruhları kovacağım. Bunların hepsi hurafe eğlenin diye söylüyorum" dedi.

GÜNEŞ TUTULMASINI CANLANDIRDILAR

Günlerdir bugüne hazırlandığını söyleyen Müge Anlı, canlı yayında Şevki Sözen ve Rahmi Özkan ile güneş tutulmasını da canlandırarak anlatmayı ihmal etmedi. Anlı, programda teneke çalmayı da ihmal etmedi.

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Son Dakika Magazin 'Kaç gündür buna hazırlanıyorum' diyen Müge Anlı, canlı yayında hem güneş tutulmasını canlandırdı hem de teneke çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kaç gündür buna hazırlanıyorum" diyen Müge Anlı, canlı yayında hem güneş tutulmasını canlandırdı hem de teneke çaldı - Son Dakika
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