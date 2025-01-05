"Sevişirken ölmek istiyorum" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay - Son Dakika
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"Sevişirken ölmek istiyorum" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay

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"Hayalim sevişirken ölmek" diyen ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede tepkilere yanıt verdi. Bunların normal konular olduğunu savunan Gerede çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

05.01.2025 19:43
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Eski Survivor yarışmacısı ve fotoğrafçı Bennu Gerede, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Hayalinin sevişirken ölmek olduğunu söyleyen Gerede'ye tepkiler gecikmedi.

'Sevişirken ölmek istiyorum' diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay

BENNU GEREDE: ONLARI ZAVALLI BULUYORUM ZATEN

Gerede tepkilere yanıt verdi. Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre Bennu Gerede, "Türk toplumu bunu hazır değilmiş" dedi. "Normal konular bunlar. Ne kadar bu kadar büyütüyorlar anlamıyorum. Toplum olarak hazır değilmişiz. Sosyal medyadan 'İyi ki varsınız' diye yorumlar aldım. Kötü yorumları okumuyorum. Onları zavallı buluyorum zaten." ifadelerini kullandı.

'Sevişirken ölmek istiyorum' diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay

"HAYALİM SEVİŞİRKEN ÖLMEK"

Bennu Gerede söz konusu programda, "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" demişti.

"Sevişirken ölmek istiyorum" diyen Gerede\'nin tepkilere yanıtı da olay

Bennu Gerede, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Sevişirken ölmek istiyorum' diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Sevişirken ölmek istiyorum" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay - Son Dakika
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