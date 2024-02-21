Şevki Yılmaz\'ın Atatürk\'e beddua ettiği düğün tepki çekti

Kamuoyu, II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya'nın İstanbul Beykoz'da gerçekleşen düğününde yaşananları konuşmaya devam ediyor.
Çiftin nikah şahitlerinden biri eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz oldu. Eline mikrofon alan Yılmaz " Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" demişti.
Şevki Yılmaz'ın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan sözleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
ATATÜRK'E BEDDUA ETTİLER
Bu olayın tepkisi bitmeden yine Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde çekildiği iddia edilen yeni bir görüntü ortaya çıkmıştı.
Bu görüntülerde de Şevki Yılmaz'ın " Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan" diye beddua ettiği, diğerlerinin de "Amin" dediği duyulmuştu.
ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN SERT TEPKİ
Yaşanan bu olayların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Pek çok ünlü, siyasi isim ve sosyal medya kullanıcısı da yorum yapmadan geçmedi.
Bu isimlerden biri de toplumsal olaylara sessiz kalmamasıyla bilinen oyuncu Şahan Gökbakar oldu. Ünlü isim tepkisini sosyal medyadan gösterdi.
Gökbakar, Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı'yı süren soysuzlar" sözlerine karşın "Kimse sürmedi... Korktu, sığındığı işgalci İngilize mektup yazdı, sonra da ayağıyla İngiliz gemisine binip padişah olduğu topraklardan kaçtı" dedi.
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