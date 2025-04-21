Şevval Sam: Meslek hayatımda yaşadığım en zor akşamlardan biri

'Kuzeyin Oğlu' olarak tanınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, konser verdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahnede ansızın fenalaşarak kalp krizi geçirdi ve 58 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının beklenmedik vefatı, tüm ülkeyi derin bir hüzne boğdu.

Volkan Konak'ın sahne arkadaşlarından Şevval Sam da sanatçının son nefesini verdiği mekânda sahne aldı ve duygusal anlar yaşadı. Sahnede zaman zaman duygusal anlar yaşayan Şevval Sam, konser esnasında şu ifadeleri kullanarak duygularını dile getirdi, "31 Mart'ta Volkan'ın son yolculuğuna uğurlandığı sahnede şarkı söylemek kolay değil; meslek hayatımın en zorlu gecelerinden biri oldu. Onun anısına, yürekten seslendireceğiz" sözleriyle hem anma hem de veda atmosferi yaşattı.