Sex and the City dizisinin oyuncusu Willie Garson hayatını kaybetti: Oğlu acı haberi böyle duyurdu

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Willie Garson ile ilgili acı haberi ise oğlu duyurdu. Oyuncunun bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtildi. Fakat ölüm nedeninin bu hastalık olup olmadığı net olarak açıklanmadı. Willie Garson'ın oğlu Nathen, Instagram hesabında "Seni daima seveceğim, ama sanırım senin için kendi serüvenine gitme vakti. Her zaman benimle birlikte olacaksın" yazarak babasını kaybettiğini duyurdu.

'SENİNLE GURUR DUYUYORUM BABA'

Nathen Garson, babası Willie Garson'ın fotoğraflarından yaptığı bir derlemeye Instagram sayfasında yer verdi. Mesajına "Seni çok seviyorum baba. Huzur içinde yat" cümleleriyle başlayan Nathen Garson şöyle devam etti: "Bütün maceralarını benimle paylaştığın için çok memnunum. Seninle gurur duyuyorum. Seni her zaman seveceğim, fakat sanırım senin için kendi serüvenine gitme vakti. Her zaman benimle birlikte olacaksın."

'ŞİMDİ HUZUR İÇİNDE OLDUĞUN İÇİN MEMNUNUM'

Nathen Garson, babasına "Seni bildiğinin çok ötesinde seviyorum. Şimdi huzur içinde olacağın için mutluyum. Sen her zaman tanıdığım en komik ve en zeki insandın. Sevgini benimle paylaştığın için memnunum. Hiçbir zaman unutmayacağım, kaybetmeyeceğim" diye seslendi.

SEX AND THE CITY DİZİSİNDE ROL ALDI

Willie Garson Sex and The City dizisinde, Sarah Jessica Parker'ın oynadığı Carrie Bradshaw'un yakın arkadaşı rolünü oynuyordu. Willie Garson son dönemde And Just Like That için aynı karakteri canlandırmak üzere çalışıyordu.

BİRÇOK YAPIMDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

White Collar (Beyaz Yaka) isimli dizide de Mozzie karakterini canlandıran Garson, 1980'ler ve 1990'lar boyunca Cheers, Family Ties and LA Law, The X-Files ve Friends gibi dizilerde de yer aldı. 1964'te New Jersey'de doğan William Garson Paszamant, üniversitede sinema okudu ve Yale Drama Okulu'nda güzel sanatlar yüksek lisansını bitirdi.