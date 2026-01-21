Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı - Son Dakika
Magazin

21.01.2026 19:34
Uyuşturucu soruşturması sonrasında maneviyata yönelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hamle yaptı. Subaşı'nın, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takibe aldığı tespit edildi. Bu durum, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Subaşı test sonuçları açıklanmadan önce uyuşturucu kullandığını kabul etmiş ve samimi bir tövbe sürecinden geçtiğini belirtmişti.

Uyuşturucu soruşturmasının ardından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez sosyal medyadaki dikkat çekici hamlesiyle konuşuluyor. Subaşı'nın, Instagram'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takibe aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonuçları açıklanmadan önce madde kullandığını kabul etmiş, yapılan incelemelerde ise kokain kullandığı tespit edilmişti.

Yaşanan sürecin ardından maneviyata yöneldiğini dile getiren Subaşı, sosyal medya hesabından sık sık Kur'an-ı Kerim paylaşımları yapmış ve "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı'nın takibe aldığı son isimler

ERDOĞAN'I TAKİBE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takibe aldığı görüldü. Subaşı'nın son takip ettiği hesaplar arasında Erdoğan'ın da yer alması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

