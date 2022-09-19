Uyuşturucu Test Sonucu Ortaya Çıktı! - Son Dakika
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Uyuşturucu Test Sonucu Ortaya Çıktı!

19.09.2022 15:33
Uyuşturucu Test Sonucu Ortaya Çıktı!

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Meedo'nun katıldığı bir doğum günü partisinde yasaklı madde kullandıkları iddia edilmişti. Subaşı'nın avukatı Emek Emre'den açıklama geldi. İşte Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu test sonucu...

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin özel görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Uyuşturucu Test Sonucu Ortaya Çıktı!

Subaşı'nın uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Avukat Emek Emre'den açıklama geldi.

Görüntülerin geçtiğimiz temmuz ayında yurt dışında çekildiğini belirten Emre, görüntülerin yayılmasının Subaşı'na ilişkin bir itibar suikasti olduğunu öne sürdü.

"TAZMİNAT DAVALARI AÇILACAKTIR"

Şeyma Subaşı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını belirten Emek Emre, "Ülkemizin her vatandaşına yönelik olduğu üzere, müvekkilin de özel hayatına ilişkin görüntülerin müvekkilin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri yaymak/ifşa etmek de ayrıca suç teşkil etmektedir.

Müvekkilin özel hayatına yönelik suç teşkil edebilecek fiilleri gerçekleştirenler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için cumhuriyet savcılığına müracaat edileceği ve müvekkilin bu süreçte uğradığı maddi/manevi zararların tazminine yönelik tazminat davaları açılacaktır" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu Test Sonucu Ortaya Çıktı!

Emek Emre sosyal medya hesabından test sonuçlarını da paylaştı.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 32 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.

YORUMLAR
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Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın avukatından açıklama: Teste girdi, sonuçları negatif Partide uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın avukatından açıklama: Teste girdi, sonuçları negatif O Görüntüler Sonrası Şeyma Subaşı'na Büyük Şok! O Görüntüler Sonrası Şeyma Subaşı'na Büyük Şok!
Kaynak: Snob Magazin

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uyuşturucu Test Sonucu Ortaya Çıktı! - Son Dakika

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