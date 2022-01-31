Şeyma Subaşı Kızı ve Yeğeniyle Beraber

Gününü yeğeni ve kızına ayırdığını söyleyen Subaşı, " Bir süredir bildiğiniz gibi yurt dışındaydım. Türkiye'ye gelmişken de Melisa ve Duru ile birlikte alışverişe çıkalım istedik." açıklamasında bulundu. Subaşı'nın ceketi ile bir örnek olan çantası ve spor tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı kimdir?

Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. 2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2019 yılında son bulmuştur. Bu evliliğinden Melisa isminde bir kızı vardır.