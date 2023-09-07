Şeyma Subaşı\'nın günlerce reklamını yaptığı kitabının fiyatı 5 liraya kadar düştü

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, 2019 yılında "Sadece Şeyma" adında bir kitap çıkarmış ve içindeki sözlerden dolayı günlerce konuşulmuştu. Subaşı'nın 69 TL'lik kitabı bir alışveriş sitesinde 5 TL'ye kadar düştü.

5 TL'YE SATILIYOR

Kitabında hayatıyla ilgili küçük detaylar veren Subaşı'nın satışı devam eden kitabı bir alışveriş sitesinde %93 indirime girdi. Ünlü ismin 69 TL'lik kitabı indirimle 5 TL'ye satılmaya başlayınca sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

"KİTABI BEN DEĞİL, EDİTÖRLERİMİZ YAZDI"

Şeyma Subaşı, 4 sene önce kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada "Arkadaşlar kitabı ben yazmadım çok başarılı editörlerimiz yazdı. Ben hayatımı onlara anlattım. Sanırım yanlış anlaşılıyor ben edebiyatçıyım da demedim. Sizler benim hayatımı merak ediyordunuz. Profilime haftada 130-140 milyon kişi profilime bakıyordu yani Şeyma kitabı sizin sayenizde çıktı. Umarım kitabı beğenirsiniz yani ne diyeyim" ifadelerini kullanmıştı.