Şeyma Subaşı ve Ablası Kübra Açıl Hakkında Şok İddia! - Son Dakika
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Şeyma Subaşı ve Ablası Kübra Açıl Hakkında Şok İddia!

19.07.2022 15:00
Şeyma Subaşı ve Ablası Kübra Açıl Hakkında Şok İddia!

Televizyoncu Acun Ilıcalı ile eski eşi Şeyma Subaşı'nın kızlarının velayeti ve nafaka ücreti nedeniyle Bodrum'da bir mekanda tartıştığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Acun Ilıcalı'nın kanalında çalışan ve eski eniştesiyle arası da iyi olan Kübra Açıl, kardeşi Şeyma Subaşı ile telefonda kavga etti. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekanda eski eşi Acun Ilıcalı ile nafaka ve kızının kimin yanında kalacağı konusunda gerilim yaşadığı konuşulan Şeyma Subaşı bu sefer de ablasıyla tartıştı.

'TELEFONDA TARTIŞTILAR' İDDİASI

Takvim'in haberine göre; Şeyma Subaşı, eski eşinin kanalında çalışan ablası Kübra Açıl ile telefonda yüksek sesle tartıştı.

Şeyma Subaşı ve Ablası Kübra Açıl Hakkında Şok İddia!

"HAYATIMA KİMSE KARIŞAMAZ"

Şeyma Subaşı'nın ablasına "Hayatıma kimse karışamaz" diye bağırdığı iddiaları sosyal medyada yer aldı.

Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olan Açıl'ın kardeşini özel hayatı nedeniyle uyardığı da gündeme geldi. Subaşı ise ablasına "Sen kim oluyorsun?" diyerek kızdı.

Şeyma Subaşı ve Ablası Kübra Açıl Hakkında Şok İddia!

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 32 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı ve Ablası Kübra Açıl Hakkında Şok İddia! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı ve Ablası Kübra Açıl Hakkında Şok İddia! - Son Dakika
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