Seyran\'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını\'na dahil oldu

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"10 yıllık eşim, beni Adana Demirspor için terk etti"

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Beril Pozam ve Çetin Tekindor'un başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi önümüzde günlerde 3. sezonuyla ekrana gelecek. Yeni oyuncuların dahil olduğu ve hikayesinde değişim yaşanacağı diziye son olarak Derya Alabora katıldı.

SİNAN VE ANNESİ AYLA GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alabora, OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisinde kadroya yeni katılan Seyran'ın partneri Sinan'ın (Cem Söğüt) annesi Ayla rolüne hayat verecek. Diziye yeni dahil olan Sinan ve Ayla, madencilikle uğraşan zengin bir ailenin üyeleri olarak kamera karşısına çıkacak. Hikayede zaman atlamasının yaşanacağı dizide Seyran ve Ferit'in hayatına yeni isimler girecek. Ferit'in partnerini ise güzel oyuncu Pelin Akil oynuyor.