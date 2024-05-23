Sezen Aksu'dan sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifine tepki - Son Dakika
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Sezen Aksu'dan sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifine tepki

Sezen Aksu\'dan sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifine tepki

AKP'nin sokak köpeklerinin 'uyutulması'nı öngören yasa teklifi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Sezen Aksu da olaya tepkisini gösterdi ve bir mektup yazdı. Mektupta, tarihteki Sivriada hikayesine atıfta bulunan Aksu, köpeklerin açlığa ve ölüme terk edilmesine karşı çıktı ve ülkesinde çözüm aranırken neden ilk olarak yok etme seçeneğinin düşünüldüğünü sorguladı.

23.05.2024 03:12
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AKP'nin sokak köpeklerinin "uyutulması"nı öngören yasa teklifi hazırladığı haberi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Sezen Aksu da olaya tepkisini gösterdi ve bir mektup yazdı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Sezen Aksu mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Sezen Aksu'dan sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifine tepki

"NEDEN BENİM SEVGİLİ ÜLKEMDE..."

"Tarihimizdeki Sivriada hikayesi vicdanıma, kalbime batıyor… 80 bin köpeğin; kah bir turiste saldırdılar diye kah sayıları arttığından, toplanıp Sivriada'ya götürülmelerini, her zaman var olagelmiş iyi insanların çabalarına rağmen açlığa ve ölüme terk edilmelerini okurken seslerini duydum.

Biz orayı hak edilmiş sıfatıyla "Hayırsız Ada" diye anarız. Açlıktan olduğu yazılsa da, vefasızlığa attıklarından emin olduğum çığlıkları hepimizin gökyüzünün bir yerlerinde kayıtlı, bundan eminim. Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok.

Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir… Sezen Aksu…"

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Sezen Aksu'dan sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifine tepki - Son Dakika

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