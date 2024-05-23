Sezen Aksu\'dan sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifine tepki

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AKP'nin sokak köpeklerinin "uyutulması"nı öngören yasa teklifi hazırladığı haberi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Sezen Aksu da olaya tepkisini gösterdi ve bir mektup yazdı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Sezen Aksu mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"NEDEN BENİM SEVGİLİ ÜLKEMDE..."

"Tarihimizdeki Sivriada hikayesi vicdanıma, kalbime batıyor… 80 bin köpeğin; kah bir turiste saldırdılar diye kah sayıları arttığından, toplanıp Sivriada'ya götürülmelerini, her zaman var olagelmiş iyi insanların çabalarına rağmen açlığa ve ölüme terk edilmelerini okurken seslerini duydum.

Biz orayı hak edilmiş sıfatıyla "Hayırsız Ada" diye anarız. Açlıktan olduğu yazılsa da, vefasızlığa attıklarından emin olduğum çığlıkları hepimizin gökyüzünün bir yerlerinde kayıtlı, bundan eminim. Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok.

Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir… Sezen Aksu…"