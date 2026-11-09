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Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

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Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı
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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, sağlık sorunları yaşayan 95 yaşındaki babası William Mebarak'ı zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Hastaneye giderken babasının elini bir an olsun bırakmayan ünlü yıldız, daha önce de fizik tedavi sırasında ayaklarını hareket ettiren babasının ayak tabanlarını öperek duygusal anlar yaşamıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, sağlık sorunları yaşayan 95 yaşındaki babası William Mebarak'a desteğini sürdürüyor. Hastaneye giderken babasının elini tutarak ona eşlik eden ünlü yıldızın görüntüleri dikkat çekti. Shakira, daha önce de fizik tedavi sırasında ayaklarını hareket ettiren babasının ayak tabanlarını öperek duygusal anlar yaşamıştı.

HASTANE YOLUNDA BABASININ ELİNİ BIRAKMADI

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası William Mebarak'ı yalnız bırakmıyor. Ünlü yıldız, babasına hastaneye giderken eşlik ettiği sırada görüntülendi. Babasının elini tutarak yanında yürüyen Shakira'nın bu davranışı, ailesine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

DAHA ÖNCE BABASININ AYAKLARINI ÖPMÜŞTÜ

Shakira'nın babasına olan bağlılığı daha önce de duygusal bir görüntüyle ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, 2022 yılında fizik tedavi gören babasının ayaklarını hareket ettirdiğini görünce büyük sevinç yaşamıştı. O anlarda babasının ayak tabanlarını öpen Shakira, sevgisini ve mutluluğunu bu hareketiyle göstermişti.

ZOR GÜNLERİNDE HEP YANINDA

Babasının sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenen Shakira, yeni görüntülerinde de ona eşlik etmeyi sürdürdü. Yıllar önce fizik tedavi sırasında yaşanan duygusal anların ardından ünlü şarkıcının babasının elini tutarak hastaneye gitmesi, ikili arasındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.

KolombiyaShakiraMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı - Son Dakika
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