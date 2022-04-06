Sibel Alaş, Arif Hür'e Konuştu! Eleştirilere Yanıt Verdi - Son Dakika

90'lı yıllara 'Adam', 'Fem', 'Bende Hüküm Sür', 'Bin Yıldız' ve 'Neyleriz' gibi şarkılarıyla damga vuran ünlü sanatçı Sibel Alaş, davul çıkışıyla tartışma yarattı.

Gazeteci Arif Hür, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım" diyerek gündem yaratan Sibel Alaş ile konuştu.

"KÖTÜ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Arif Hür'e konuşan sanatçı Sibel Alaş, "Söylediğimin arkasındayım. O tweeti silmeyeceğim. Kötü bir şey söylemedim. Kibar bir dille düşüncemi dile getirdim. Pek çok belediyenin Ramazan ayı boyunca davul çalınmasını yasakladığını da biliyoruz" diyerek kendisini savundu.

SİBEL ALAŞ NE DEDİ?

Sibel Alaş, Twitter'dan yazdığı mesajında, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?" ifadelerini kullandı.

SİBEL ALAŞ KİMDİR?

Ünlü sanatçı Sibel Alaş, 13 Şubat 1973'de Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Önceleri Yonca Evcimik'e vokalistlik yapan Sibel Alaş, ilk olarak 1995 Haziran ayında Mustafa Sandal'ın eşliğinde kendisinin ilk albümünü çıkardı.

Aynı zamanda albüme de ismini veren "Adam" isimli parça o zamanlar çok tutulmuştu. "Adam" adlı şarkıyla yaptığı çıkış Alaş'a, 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcı Ödülü"nü getirmiştir.

1996 Aralık ayında ikinci albümü "Fem" ile beraber artık söz yazarlığı konusunda da ne kadar iyi olduğunu göstermiştir. Kendine özgü tarzı özel bir hayran kitlesi toplamıştır. Mart 1998'de ise 'Çocuk' adlı albümü yayınlamıştır.

2008'de Kırık Kalpler Oteli adlı kitabı çeviren Alaş daha sonra George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı adlı serisinin ilk kitabı olan Game of Thrones Taht Oyunları'nı çevirmiştir.

Sibel Alaş Albümleri

Adam (1995, Sony Müzik)

Fem (1996, Sony Müzik)

Çocuk (1998, Sony Müzik)

Carpe Diem (2 CD [CD & VCD] 2006, İrem Records)

Sibel Alaş, Koleksiyon serisi (2006, Sony BMG)

Carpe Diem [Limited Edition] 3 CD (CD 3: Böyle Dünyanın/Single) (2006, İrem Records)

Herkes Gibisin [Extra Orkestra içinde] Tekli - 2014