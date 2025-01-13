Sibel Can sahne kıyafeti olay oldu! ''Sütyeni içeriden giyecektin'' yorumları yapılıyor - Son Dakika
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Sibel Can sahne kıyafeti olay oldu! ''Sütyeni içeriden giyecektin'' yorumları yapılıyor

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Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın ağustos ayında giydiği bir kostüm sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Paylaşılan görüntülerin altına ''İçine giyecekti aceleden dışına giymiş'' yorumları yapılıyor.

13.01.2025 11:33  Güncelleme: 11:39
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Son dönemlerde hem sahne hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, Bursa konserinde tercih ettiği kıyafetle sınıfta kaldı.

Ünlü sanatçının tarzıyla ilgili "Kimse uyarmıyor mu acaba bunu giyme falan diye", "Nur mezarında ters döndü", "İçine giyecekti aceleden dışına giymiş", "Bedava verseler giymem", "Moda katliamı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sibel Can sahne kıyafeti olay oldu! \'\'Sütyeni içeriden giyecektin\'\' yorumları yapılıyor

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Son Dakika Magazin Sibel Can sahne kıyafeti olay oldu! ''Sütyeni içeriden giyecektin'' yorumları yapılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Akın:
    o kadar ahlaksız bi bakış açısı varki bazı kesimde damacana bile tahrik ediyor, bundan bile tahrik olup ahlaksız tepkiler verenler genelde kendini müslüman sanan din simsarları, besmele çekerek yaptığınız iğrençliklerden tiksiniyorum artık 93 57 Yanıtla
  • Kemsl:
    kaşar gebermek üzere azitti 82 9 Yanıtla
  • Hasan Koca:
    her derdimiz bitti bunun sütyeni kalmıştı 48 39 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    damat beratın sitesi konuşacak birşey kalmadı haber mi bu 18 48 Yanıtla
    Kemsl:
    Ne alaka 0 0
  • Mehmet Kan:
    Bilerek yapıyor ki zenginler gelsin diye yoksa kim takar 53 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Sarıgül’ün oğlu yiyor bunuda 31 2 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Yaşlanıp gözden düşünce dikkat çekmek için herşeyerine peşkeş çekiyorlar oysa ölüm gibi bir hakikat var bunu bilip yine yaşıyorlar 27 0 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz:
    İgrenç lik 24 0 Yanıtla
  • Ahmet Deha Otmar:
    Yarabbim ne kadar çirkin bir kıyafet yapmışlar, bu genç kadına yazık..... 19 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sibel Can sahne kıyafeti olay oldu! ''Sütyeni içeriden giyecektin'' yorumları yapılıyor - Son Dakika
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