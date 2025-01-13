Sibel Can sahne kıyafeti olay oldu! \'\'Sütyeni içeriden giyecektin\'\' yorumları yapılıyor

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Son dönemlerde hem sahne hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, Bursa konserinde tercih ettiği kıyafetle sınıfta kaldı.

Ünlü sanatçının tarzıyla ilgili "Kimse uyarmıyor mu acaba bunu giyme falan diye", "Nur mezarında ters döndü", "İçine giyecekti aceleden dışına giymiş", "Bedava verseler giymem", "Moda katliamı" şeklinde yorumlar yapıldı.