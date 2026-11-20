Duvara Karşı filmi ve Game of Thrones dizisindeki rolleriyle tanınan oyuncu Sibel Kekilli'nin geçmişte yetişkin filmlerinde yer alması nedeniyle ailesiyle yaşadığı sorunlar yeniden gündeme geldi. Gençlik yıllarında maddi sıkıntılar nedeniyle yetişkin film sektöründe kısa bir süre çalışan Kekilli'nin babasıyla ilişkisinin kopması, kariyerinin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.

AİLESİ GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE İLİŞKİLERİ KOPTU

Almanya'da yaşayan Türk kökenli oyuncu Sibel Kekilli, 2004 yılında Duvara Karşı filmiyle büyük bir çıkış yakaladı. Ancak oyuncunun geçmişte yetişkin filmlerinde rol aldığının ortaya çıkması, ailesiyle arasında ciddi sorunlara neden oldu.

O dönem basına yansıyan haberlerde, Kekilli'nin babasının kızının geçmişini öğrenmesinin ardından büyük üzüntü yaşadığı ve onunla görüşmek istemediği belirtilmişti.

Babasının, "Bizim artık böyle bir kızımız yok" sözleriyle tepkisini dile getirdiği aktarılmıştı.

GEÇMİŞİ KARİYERİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Kekilli'nin geçmişte yetişkin film sektöründe çalışması, Duvara Karşı ile kazandığı başarının ardından uzun süre tartışıldı. Oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında geçmişi nedeniyle yoğun bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Almanya'da oyunculuk kariyerini sürdüren Kekilli, daha sonra uluslararası yapımlarda da rol aldı. Özellikle Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Shae karakteriyle dünya çapında tanınırlık kazandı.