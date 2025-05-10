Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Pembe Ünal karakteriyle izleyicilerin hafızasında derin bir iz bırakan Sibel Taşçıoğlu, diziden beklenmedik şekilde ayrılmasının ardından çok konuşulacak ifadeler kullandı. Taşçıoğlu, dizide birlikte rol aldığı Emrah Altıntoprak ve Bahtiyar Memili ile katıldığı bir etkinlikte hayranlarıyla buluşurken, hem duygusal anlar yaşandı hem de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Dizinin son bölümlerinde ani bir ölüm sahnesiyle veda eden karakteri hakkında açıklamalarda bulunan Sibel Taşçıoğlu, senaryo ekibinin tercihine saygı duyduğunu ancak Pembe karakteri için farklı bir son hayal ettiğini dile getirdi: "Pembe için beklediğim bir son değildi. Senaryoyu ben yazıyor olsaydım, farklı bir son düşünürdüm. Ölmeyi beklemiyordum. Ama senaristler böyle uygun görmüş." Bu açıklamasıyla izleyicinin de duygusal tepkiler verdiği final sahnesine içten bir sitemde bulundu.
Diziden ayrılmasının ardından sosyal medyada dolaşan çeşitli iddialara da açıklık getiren başarılı oyuncu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti: "Başka diziye gittiğim iddiası yalan. 'Hastalığa yakalandı, tedavi için ayrıldı' söylentisi de doğru değil."
Son Dakika › Magazin › Sibel Taşçıoğlu: 'Ben olsam başka bir son yazardım' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)