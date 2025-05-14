Sıcak Büfe: Komediyle Dolu Bir Aksiyon - Son Dakika
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Sıcak Büfe: Komediyle Dolu Bir Aksiyon

Sıcak Büfe: Komediyle Dolu Bir Aksiyon

Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan'ın başrolde olduğu Sıcak Büfe, 15 Mayıs'ta vizyona giriyor.

14.05.2025 12:00
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D MEDİA imzalı Sıcak Büfe'de geri sayım başladı. İzleyiciye eğlence dolu bir komedi sunacak başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan'ın paylaştığı filmde iki kardeşin 'parayla' ilgili sınavı kahkahaya dönüşecek. Komedi dolu sahneleriyle dikkat çeken yapımın eğlenceli yüzlerinden biri ise Barış Yıldız. Oyuncu, meraklı ve her şeyi bilen eczacı kalfası Cevdet olarak seyirci karşısına çıkacak.

'MAHALLEDE TIKILIP KALMIŞ BİR KALFA'

Çekimlerin eğlenceli geçtiğini belirten Yıldız, Sıcak Büfe'deki karakteriyle ilgili şöyle konuştu; "Eczacı Kalfası Cevdet'i canlandırıyorum. Cevdet, meraklı, neredeyse bir eczacı gibi her şeye hakim. Sadece başarı basamaklarını çok zıplayamamış, çok zeki, çok kıvrak ama mahallede tıkılıp kalmış bir kalfa."

'ÇARPICI BİR HİKAYE'

Beste Sırapınar'ın Youtube programına konuk olan Barış Yıldız, "Filmin çok güzel bir hikayesi var çünkü mahallede her zaman gördüğümüz ve alıştığımız karakterlerin boyundan büyük işlere kalkışmasının çarpıcı hikayesine dönüşüyor senaryo" şeklinde konuştu.

Seyirciye aksiyon ve macera dolu bir komedi sunacak Sıcak Büfe, 15 Mayıs'ta Azerbaycan'da, 16 Mayıs'ta Türkiye'de, 22 Mayıs'ta ise Avrupa'da sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Hakan Yılmaz, Azerbaycan, Türkiye, Magazin, Sinema, Son Dakika

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