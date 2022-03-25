Sigortacıların Gecesinde O Gerçeği Açıkladı! - Son Dakika

Derneğin başkanı Berrin Dinç ve RS Otomotiv'in sahibi Ünal Ünaldı'nın ev sahipliğinde geçen kutlama yemeğinde Ferhat Göçer, geceye özel hazırladığı repertuarında dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi.

Masaları dolaşıp sigortacılarla birlikte şarkılarını söyleyen Göçer, enerjisi ve performansıyla muhteşem bir konsere imza attı. Gecede Ferhat Göçer'in Beste Açar ile merhum sanatçı Kayahan'ın Caddelerde Rüzgar" adlı şarkısını birlikte seslendirdi. Beste Açar, performansıyla tam not aldı.

Gecenin sonunda sigortacılarla pasta kesen Göçer, "Doktorluk zor meslekler arasında gösterilir ama bence sigortacılıkta dünyanın en zor meslekler arasındadır. İnsanları inandırmak ve ikna etmek çok zor. Vicdan ve adalet duygusunu sizlerde de çok iyi görebiliyorum" diye konuştu.

Berrin Dinç, Ferhat Göçer ve Ünal Ünaldı 60. yıl pastasını birlilte gestiler

SESİNİ SİGORTALATACAK

Yeni albümü için bir sigorta şirketinden 150 bin TL karşılığında ses tellerini sigortalatma teklifi alan Beste Açar, "Sunuculuk yapıyorum, şarkı söylüyorum. Yaptığım işte hem sesimi kullanıyorum. Sesimi sigorta teklifi gelince bende çok mutlu oldum" diye konuştu.

BABASININ DOĞUM GÜNÜNE İPEK AÇAR'I ÇAĞIRMADI

29 Mart'ta 'Cennete Besteler' adlı projede babası Kayahan'ın doğum gününü sanatçı dostlarıyla kutlayacağını belirten Açar, Babam hep benim için 'en güzel bestem' derdi. Baltalimanı Portexe Restaurant'ta o gece babamı seven sanatçı dostları anacağız. Zerrin Özer, Hakan Peker, Yeliz, Serdar Ortaç gibi birçok isim katılacak. Sabaha kadar babama şarkılarını yollayacağız" dedi.

Her yıl Kayahan'ın eşi İpek Açar'ın yaptığı "İyi ki Doğdun Kayahan" konserlerinden sonra bayrağı bu sene devralan Beste Açar, son dönemde aralarında soğuk rüzgarlar estiği İpek Açar'ı geceye davet etmediğini ifade etti.

Beste Açar, "Bu projeyi tek başıma üstlenip yaptığım için orada kızı olarak ev sahibi ben olacağım. Babam için doğum günleri hep önemli ve özeldi. Sahnenin olduğu yerin tam karşısında babamın ebedi istirahat ettiği Kanlıca'daki mezarı görünüyor. Oradan cennete şarkılar göndereceğiz" diye konuştu.

BESTE AÇAR'DAN FİLM VE KİTAP MÜJDESİ

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçının filmi ve kitabını çıkarmak için bir kaç yerden teklif aldıklarını belirten Açar, şöyle konuştu: "Hayatına dokunan insanların anlattığı küçük küçük hikayelerden oluşan bir kitap çıkarmayı düşünüyoruz. Ayrıca son dönemde çıkan biyografik filmlerden sonra gelen film tekliflerini de düşünüyoruz. Çok güzel bir anı olur. Babam Türkiye'de sözleriyle, besteleriyle, hayata bakışıyla, duruşuyla çok önemli bir sanatçıydı. Her şeyiyle kitap gibiydi. Çok güzel bir hediye olur."

BESTE AÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beste Açar, usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızıdır. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi olan Nur hanımla tanışmıştı. Nur hanımı görür görmez aşık olan ve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında nikah masasına oturan Kayahan'ın 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Haravon, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu'yu aldattı ve boşandı. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye çok kızmış ve araları bozulmuştu. Beste Açar'ın ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti. Beste Açar'ın bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı. Üçüncü evliliğini Galatasaray Store'un sahibi Engin Haravon ile yaptı. Bu evlilikte çok uzun sürmedi.

Beste Açar son olarak Oksal Erev ile aşk yaşadı.